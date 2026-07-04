كولومبيا تبلغ دور الـ16 لمونديال 2026 بفوزها على غانا بهدف دون رد

فرحة لاعبي منتخب كولومبيا بتسجيل هدف

تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه على منتخب غانا بهدف من دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب (كانساس سيتي) في ولاية (ميزوري) الأمريكية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ14 عبر لاعب الوسط يوهان أرياس الذي استغل هجمة منظمة ليسدد الكرة في الشباك مانحا منتخب كولومبيا بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وفرض المنتخب الكولومبي أفضليته على معظم فترات اللقاء واستحوذ على الكرة وصنع عددا من الفرص الخطرة بينما اعتمد المنتخب الغاني على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة في محاولة لإدراك التعادل لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم وتألق حارس المرمى الكولومبي.

وكاد المنتخب الكولومبي أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني بعدما هز لويس دياز الشباك إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل عقب مراجعة الحالة ليستمر التقدم بهدف وحيد حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز يواصل المنتخب الكولومبي مشواره في البطولة ليضرب موعدا مع منتخب سويسرا في دور الـ16 فيما ودع المنتخب الغاني منافسات كأس العالم من دور الـ32.