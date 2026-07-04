مصر تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخها

محمد صلاح يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء

تأهل منتخب مصر مساء اليوم الجمعة لأول مرة إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه على نظيره الاسترالي بركلات الترجيح (4-2) بعدما انتهى وقت المباراة بالتعادل بنتيجة (1 – 1).

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب ايه تي اند تي بمدينة أرلينغتون الأمريكية بحذر تكتيكي من الطرفين مع أفضلية لمصر التي نجحت في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 13 عبر رأسيه إمام عاشور ثم تراجع المنتخب المصري وبدأ بإغلاق المساحات والدفاع.

ومع انطلاق الشوط الثاني اعتمدت استراليا على العرضيات والكرات العالية لتستغل القامات العالية لدى لاعبيها واستطاعت من اعادت اللقاء إلى نقطة البداية وتسجيل التعادل عن طريق هدف عكسي من المدافع المصري محمد هاني في الدقيقة 55 لتصل الى الأشواط الاضافية.

وفي الوقت الاضافي وصل الفريقان الى ركلات الجزاء بعد ان انتهت الاشواط الاضافية بدون ان يتمكن اي منهما التسجيل اذ شهدت دفاع واغلاق المساحات امام المهاجمين ومع والوصول لركلات الجزاء اضاعت استراليا كرتين مع تسجيل المنتخب المصري لأربع ركلات جزاء لتعبر الى الدور القادم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وكابو فيردي.

يذكر أن منتخب مصر حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط بعد تعادل مع بلجيكا (1 – 1) وفوز على نيوزيلندا (3 – 1) وتعادل مع إيران (1-1).

في المقابل حل منتخب استراليا وصيفا في المجموعة الرابعة بأربع نقاط بتعادل أمام باراغواي (0 – 0) ثم خسارة من أمريكا (2 – 0) قبل أن يحقق فوزا على تركيا (2 – 0)