الأرجنتين تتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم بفوز صعب على الرأس الأخضر 3 – 2

احتفال لاعبي الأرجنتين بأحد أهدافهم في مرمى الرأس الأخضر

تأهل منتخب الأرجنتين فجر اليوم السبت إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك بفوز صعب على منافسه منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (3 – 2).

وأقيمت المباراة على ملعب (ميامي) في مدينة (ميامي) بولاية (فلوريدا) الأمريكية وافتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة الـ29 ثم أدرك ديروي دوارتي التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة الـ59 لينتهي الشوطين الأصليين للمباراة بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الإضافي الأول تقدمت الأرجنتين مجددا عبر ليساندرو مارتينيز في الدقيقة الـ92 ثم عادل سيدني لوبيز كابرال للرأس الأخضر في الدقيقة الـ103.

وفي الشوط الإضافي الثاني حسم ديني بورغيس المباراة بهدف عكسي سجله في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة الـ111 ليهدي الفوز للأرجنتين التي تأهلت لمواجهة مصر في الدور الـ16.

وتشارك الأرجنتين في كأس العالم للمرة الـ19 في تاريخها والـ14 تواليا علما أنها خاضت أول نسخة في أوروغواي عام 1930.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم ثلاث مرات في 1978 و1986 ثم عام 2022 في قطر.

في المقابل شارك منتخب الرأس الأخضر الملقب بـ (القروش الزرقاء) في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه ويقوده المنتخب المدرب بوبيستا منذ عام 2020 ويعتمد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي والهجمات المرتدة.

وتأهلت جمهورية الرأس الأخضر إلى كأس العالم 2026 بتصدر مجموعة صعبة في تصفيات إفريقيا أمام الكاميرون وأنغولا محققة خمسة انتصارات في خمس مباريات على أرضها دون أن تهتز شباكها وحسمت التأهل بفوزها (3 – 0) على إسواتيني في العاصمة برايا.

ويبلغ عدد سكان هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا نحو نصف مليون نسمة وبدأ منتخبها الوطني مسيرته عام 1978 بعد استقلالها عن البرتغال عام 1975.