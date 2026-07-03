دولة الكويت تعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات الميدانية والإنسانية في مدينة الأبيض السودانية

المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ناصر الهين

أعربت دولة الكويت اليوم الجمعة عن بالغ قلقها إزاء التطورات الميدانية والإنسانية في مدينة (الأبيض) وما حولها بجمهورية السودان الشقيقة وادانتها الشديدة للانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بما في ذلك أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين الابرياء والأعيان المدنية أو تعرقل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين في جلسة النقاش العاجل لحالة حقوق الإنسان في مدينة (الأبيض) السودانية وما حولها في سياق النزاع المستمر الذي تشهده السودان أمام الدورة ال62 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف.

وأكد الهين أن المسار الأمثل لمعالجة الأزمة السودانية يمر عبر الإيقاف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار واستئناف عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم وبما يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه واستقلال قراره الوطني ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

وشدد في هذا الصدد على أن دولة الكويت تدعو إلى وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم الجهود الرامية إلى إيقاف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.