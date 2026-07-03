صحيفة بيلد: ناجلزمان سيستقيل من تدريب ألمانيا بعد وداع كأس العالم

يوليان ناجلزمان

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الجمعة بأن يوليان ناجلزمان مدرب المنتخب الوطني سيستقيل من منصبه عقب خروج مبكرا من كأس العالم لكرة القدم، وأشارت إلى أن المدرب (38 عاما) وافق على ترك منصبه عقب محادثات مع كبار مسؤولي كرة القدم الألمان.

وأشارت الصحيفة، مستشهدة بمعلومات خاصة دون تقديم تفاصيل إضافية، إلى أن ناجلزمان قرر الاستقالة بعد “قمة سرية” استمرت ثلاث ساعات أمس الخميس في مقر الاتحاد الألماني في فرانكفورت.

ولم يرد الاتحاد الألماني على الفور على طلب للتعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم.

وقالت الصحيفة إنه تم حث ناجلزمان على التفكير في الرحيل طواعية بعد أن قدم تفسيره لخروج ألمانيا من دور 32 على يد باراجواي بركلات الترجيح يوم الثلاثاء الماضي، وأنه سيتلقى تعويضا يبلغ نحو سبعة ملايين يورو (8 ملايين دولار).

وشكلت هزيمة ألمانيا أمام باراجواي في بوسطن الفشل الثالث على التوالي في كأس العالم بعد خروجها من الدور الأول عامي 2018 و2022. وفازت ألمانيا بكأس العالم للمرة الرابعة عام 2014 في البرازيل.

وقال ناجلزمان، الذي تولى منصبه في 2023 وأصغر مدرب يشارك في مباراة من مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم منذ أربعة عقود، بعد الخسارة بأنه “ليس من النوع الذي يقول ‘سأستقيل’ لمجرد أننا خرجنا من البطولة”.

وتوجت ألمانيا بلقب كأس العالم أربع مرات أعوان 1954 و1974 و1990 وأخيرا 2014.