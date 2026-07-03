سويسرا تتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم بعد فوزها على الجزائر بهدفين

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تأهل منتخب سويسرا اليوم الجمعة إلى دور ال16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على منتخب الجزائر بهدفين نظيفين في مباراة دور ال32 التي أقيمت على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية.

وشهد الشوط الأول بداية حذرة من الطرفين مع أفضلية نسبية للمنتخب السويسري الذي افتتح التسجيل عن طريق برييل إيمبولو في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء وحاول فرض إيقاعه عبر الاستحواذ والضغط في منتصف الملعب.

وواصل المنتخب السويسري في الشوط الثاني سيطرته على مجريات اللقاء مع ارتفاع نسق اللعب ومحاولات متكررة لتعزيز التقدم حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر دان ندوي في الدقيقة ال46 بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك.

وفي المقابل حاول المنتخب الجزائري العودة في النتيجة عبر ضغط هجومي في الدقائق الأخيرة لكن التنظيم الدفاعي السويسري حال من دون تقليص الفارق.

وبهذه النتيجة يودع المنتخب الجزائري البطولة في حين يواصل المنتخب السويسري مشواره إلى الدور ثمن النهائي حيث سيلاقي الفائز من مواجهة كولومبيا أمام غانا.