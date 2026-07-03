البرتغال تتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026 بفوزها على كرواتيا 2-1

جانب من مباراة البرتغال وكرواتيا

تأهل منتخب البرتغال اليوم الخميس إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك بعد فوزه على كرواتيا (2-1) ضمن مباريات دور الـ32.

وأقيمت المباراة على ملعب (تورونتو) في مدينة (تورونتو) الكندية وافتتح إيفان بيريسيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة الـ53 قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل للبرتغال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ68 ثم أضاف غونسالو راموس هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وتعد هذه المشاركة السابعة تواليا لمنتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم علما بأنه لم يتوج باللقب أبدا وكان أفضل إنجاز له احتلال المركز الثالث في أول مشاركة له.

ويقود منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الذي يخوض نهائياته العالمية السادسة بتشكيلة تضم أسماء بارزة من أكبر أندية العالم.

وفي المقابل شاركت كرواتيا في المونديال بعدما حلت ثالثة في نسخة قطر 2022 وبلغت نهائي روسيا 2018.

ومع وجود كريستيانو رونالدو (41 عاما و147 يوما) ولوكا مودريتش (40 عاما و296 يوما) على أرض الملعب تكون هذه المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي يتواجه فيها لاعبان تجاوزا سن الأربعين.