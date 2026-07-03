كأس العالم 2026: منتخب إسبانيا يتأهل الى دور ال16 بعد فوزه على النمسا 3 – 0

لاعب اسبانيا يحاول المرور من لاعب النمسا الذي يحاول ايقافه

تأهل منتخب اسبانيا اليوم الخميس الى دور ال16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على نظيره منتخب النمسا بثلاثة اهداف دون رد.

وعلى استاد (صوفي) في مدينة (لوس انجلوس) الامريكية استهل اللاعب ميكيل اويارزابال اهداف المنتخب الاسباني بالدقيقة ال36 ثم اضاف زميله بيدرو بورو الهدف الثاني بضربة رأسية بالدقيقة ال66 ليعود بعدها اويارزابال ليحسم التأهل لفريقه بعد تسجيله الهدف الثالث بالدقيقة ال89. وسيواجه منتخب اسبانيا في الدور المقبل الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا التي ستلعب في وقت لاحق ضمن مباريات دور ال32.