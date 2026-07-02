تعاون بين “الكويتية” وBNK Automotive .. لتعزيز خدمات الضيافة في قاعة كبار الشخصيات الجديدة

من الفعالية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن استلام المبادرة المقدمة من شركة BNK Automotive، لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الناقل الوطني والارتقاء بتجربة الضيافة في قاعة كبار الشخصيات (VIP) الجديدة بمطار الكويت الدولي، وذلك من خلال مبادرة وطنية نوعية تتضمن توفير أسطول من المركبات الفاخرة والمستدامة لخدمة ضيوف القاعة، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت ويواكب أعلى المعايير العالمية في مجال الضيافة والنقل الفاخر.

واجتمع الطرفان في المقر الرئيسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية، بحضور الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ عبدالوهاب إبراهيم الشطي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة BNK Automotive السيد/ مشعل يوسف الصفران، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

من الفعالية

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي بالتكليف الكابتن/ عبدالوهاب الشطي عن بالغ شكره وتقديره لشركة BNK Automotive على هذه المبادرة الوطنية المميزة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس روح التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

وأضاف الشطي أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص باستمرار على تطوير تجربة السفر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها وضيوفها، مبيناً أن هذه المبادرة ستسهم في توفير تجربة ضيافة متكاملة ومتميزة لمسافري قاعة كبار الشخصيات الجديدة، بما يتماشى مع مكانة الناقل الوطني وتطلعاته نحو تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

أثناء التوقيع

وأشار الشطي إلى أن هذه المبادرة تجسد نموذجاً مشرفاً للعمل بين القطاعين العام والخاص، وتعكس المسؤولية الوطنية التي تتمتع بها الشركات الكويتية الرائدة تجاه دعم مؤسسات الدولة ومشاريعها الاستراتيجية، مثمناً الدور الذي تقوم به BNK Automotive في دعم المبادرات التي تخدم الكويت وتعزز مكانتها على مختلف المستويات.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة BNK Automotive السيد/ مشعل يوسف الصفران أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بأهمية دعم المؤسسات الوطنية الرائدة وفي مقدمتها الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الناقل الوطني لدولة الكويت وأحد أبرز الواجهات الحضارية التي تمثل الدولة أمام العالم.

الشطي يسلم الصفران درعًا تذكاريًا

وأوضح الصفران أن الشركة حرصت على توفير أسطول يجمع بين الفخامة والاستدامة ليواكب مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الخطوط الجوية الكويتية لضيوفها، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن تقديم مركبات تضم سيارات من طراز فولفو XC90 وسيارات كهربائية من طراز بولستار 2، إلى جانب توفير الدعم الفني والصيانة الدورية للمركبات وفق أعلى المعايير العالمية لضمان جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.

الصفران يسلم الشطي درعا تذكاريا

وأكد الصفران على أن BNK Automotive ستواصل دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز مكانة دولة الكويت، انطلاقاً من مسؤوليتها المؤسسية والتزامها بالمساهمة الفاعلة في دعم المشاريع والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني.

هذا ويجسد هذا التعاون نموذجاً للعمل المثمر بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة الضيافة والنقل لكبار الشخصيات، بما يواكب تطلعات دولة الكويت نحو المزيد من التميز والريادة.