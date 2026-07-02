بيت التمويل الكويتي يدعم مستقبل الشباب الأكاديمي عبر شراكته الاستراتيجية في حملة “وجهني”

يوسف الرويح ود. بدر حسن البصيري ووصال الزامل وقيادات الوزارة ومسؤولي البنك

يواصل بيت التمويل الكويتي شراكته الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي للعام 2026 “وجهني”، تأكيداً لدوره المجتمعي الرائد والتزامه المستمر بدعم التعليم وتمكين الشباب.

وشهدت الحملة، التي أقيمت على مدى خمسة أيام في مجمع الأفنيوز، إقبالا لافتا من الطلبة وأولياء الأمور، حيث استقطبت أكثر من 5 آلاف مشارك، بما ساهم برفع مستوى الوعي بالتخطيط الأكاديمي السليم والتعريف بالفرص التعليمية المتاحة للطلبة ضمن برامج الابتعاث الخارجي.

وشارك بيت التمويل الكويتي في افتتاح مقر الدعم الفني في مجمع السنابل لتقديم المساندة الفنية للطلبة خلال فترة التسجيل في بعثات الوزارة.

وثمن وكيل وزارة التعليم العالي د. بدر حسن البصيري مساهمات بيت التمويل الكويتي مع وزارة التعليم العالي ودوره الرائد في دعم الطلبة، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون بما يخدم مصلحة الطلبة.

من جانبه، قال رئيس العلاقات العامة والإعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، يوسف عبدالله الرويح، خلال مشاركته في افتتاح المقر، إن الشراكة الاستراتيجية مع حملة “وجهني” تعكس الإيمان الراسخ بأن التعليم يمثل الاستثمار الحقيقي والمستدام في مستقبل الكويت، وأن المبادرات التي تدعم العملية التعليمية وتسهم في تمكين الطلبة تعد من الركائز الأساسية في برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك.

وأشار إلى أن التعليم وتمكين الطلبة والشباب يحتلان مكانة متقدمة ضمن استراتيجية بيت التمويل الكويتي للمسؤولية الاجتماعية، مؤكداً استمرار البنك في دعم البرامج التعليمية المتخصصة والمبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم. ويشمل ذلك رعاية الأنشطة المدرسية والجامعية، وتنظيم ورش عمل توعوية في مجالات الثقافة المالية وريادة الأعمال، إلى جانب دعم برامج تدريب الطلبة وحديثي التخرج بما يسهم في تهيئتهم لسوق العمل وتعزيز قدراتهم على الابتكار، وإعداد كوادر وطنية قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.

وقدم بيت التمويل الكويتي من خلال جناحه في معرض “وجهني”، مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصممة لتلبية احتياجات الشباب وتطلعاتهم. كما حرص فريق مختص من البنك على التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، والإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالخدمات والمبادرات التي تدعم مسيرتهم التعليمية.

من جانبها، ثمنت المستشار الإعلامي لمكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصال محمد الزامل، دور بيت التمويل الكويتي في رعاية الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي “وجهني”، مشيدة بالدور الوطني والمجتمعي الذي يقوم به البنك في دعم الطلبة وتعزيز الوعي الأكاديمي، بما يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة الشباب ودعم مسيرتهم التعليمية.

وأكدت الزامل أن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في رفع مستوى الوعي الأكاديمي وتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تخدم مستقبلهم العلمي والمهني، وتدعم في الوقت ذاته خطط التنمية الوطنية.

ويتوفر في برج السنابل جناح متكامل للدعم الفني للطلبة الراغبين في الابتعاث، برعاية من بيت التمويل الكويتي، حيث يقدم الجناح استشارات وإرشادات متخصصة لمساندة الطلبة في مختلف مراحل التقديم على برامج الابتعاث. كما يوفر دعماً مباشراً لإتمام الإجراءات اللازمة، والمساعدة في استخدام المنصات والخدمات الإلكترونية ذات الصلة، بما يسهم في تسهيل رحلة الابتعاث وتمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية خارج دولة الكويت بكل يسر وثقة وكفاءة.