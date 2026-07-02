راصدون كويتيون يرصدون النورس الأسحم النادر لأول مرة في جون الكويت

النورس الاسحم يصنف من الطيور الطارئة

تمكن الراصدون الكويتيون عمر الشاهين وعبدالرحمن السرحان وحمود الشايجي من رصد طائر النورس (الأسحم) لاول مرة في الكويت والذي يصنف من الطيور الطارئة باعتباره نادر جدا في التواجد محليا.

وقال راصد الطيور في الهيئة العامة للبيئة عمر الشاهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إنه تم رصد وتوثيق وجود الطائر بعدسته إلى جانب عبدالرحمن السرحان وحمود الشايجي في جون الكويت اخيرا.

رصد النورس في جون الكويت

وأضاف الشاهين أن تواجد هذا الطائر النادر يؤكد صحة البيئة البحرية والتنوع الإحيائي في الكويت مبينا انه تم تسجيله واضافته الى قائمة الطيور المرصودة في البلاد والتي ارتفع عددها الى 426 نوعا.

واوضح ان هذا النورس يسمى محليا (جنه) ويفرخ في بعض الجزر والسواحل في البحر الأحمر ويتواجد في جنوب الخليج العربي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجنوب باكستان وصولا الى شرق افريقيا.

رصد النورس في جون الكويت

وافاد الشاهين بأن هذا الطائر يتغذى على الاسماك الميته بشكل أساسي ويعتبر من الطيور الإنتهازية حيث تتغذى على بيض وفراخ طيور (الخرشنة) والسلاحف البحرية الصغيرة.

وذكر أن طيور النورس تلعب بشكل عام دورا مهما للبيئة البحرية في حفظ التوازن البيئي وتنظيف البحر من الاسماك والكائنات البحرية الميته ما يساعد من الحد من تفشي الامراض.