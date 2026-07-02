الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الاسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع حارا إلى شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية حارة مصحوبة برياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و50 كيلو مترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.