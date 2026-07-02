سمو أمير البلاد يهنئ أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهانٍ لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2025 – 2026 عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تفوقهم وحصولهم على نسب عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المرموق مشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم المتواصلة وحرصهم على النهل من العلم والمعرفة وبما هيأته لهم أسرهم من بيئة دراسية مناسبة أسهمت في تحقيق هذا التفوق المستحق راجيا سموه حفظه الله لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يجعلهم قرة عين لأهليهم.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيات تهانٍ لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2025-2026 ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تفوقهم وحصولهم على نسب عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المرموق مشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم المتواصلة وحرصهم على النهل من العلم والمعرفة وبما وفرته لهم أسرهم من جو دراسي ملائم ساهم في إحراز هذا التفوق المستحق متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات مماثلة.