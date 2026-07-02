سمو أمير البلاد يهنئ وزير التربية بنجاح خطة أداء اختبارات الصف الـ12

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره بمناسبة نجاح الخطة التي وضعها المسؤولون والعاملون في المناطق التعليمية بوزارة التربية لأداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026 مقدرا سموه رعاه الله الجهود المبذولة للعاملين بوزارة التربية على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من إجراءات استباقية أسهمت في تيسير أداء الطلبة والطالبات للاختبارات بكل سهولة ويسر راجيا سموه حفظه الله لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي وزير التربية المهندس سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي ضمنها سموه خالص شكره وتقديره بمناسبة نجاح الخطة التي وضعها المسؤولون والعاملون في المناطق التعليمية بوزارة التربية لأداء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025/2026 مشيدا سموه بالجهود المبذولة للعاملين بوزارة التربية على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر متمنيا سموه لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.