الولايات المتحدة تتأهل لدور الـ16 من كأس العالم بفوزها على البوسنة والهرسك 2-0

فرحة أحد لاعبي المنتخب الأمريكي بالتأهل

تأهل منتخب الولايات المتحدة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في كندا والولايات المتحدة والمكسيك بعد فوزه اليوم الخميس على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين من دون رد ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وأقيمت المباراة على ملعب (سان فرانسيسكو باي إيريا) في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث افتتح مهاجم المنتخب الأمريكي فلورين بالوغون التسجيل في الدقيقة الـ45.

وشهدت المباراة لاحقا طرد بالوغون في الدقيقة الـ64 ليكمل أصحاب الأرض المواجهة بعشرة لاعبين غير أنهم حافظوا على تقدمهم وأضافوا الهدف الثاني عبر مالك تيلمان في الدقيقة الـ82 من ركلة حرة مباشرة ليحسموا بطاقة التأهل.

وسيواجه المنتخب الأمريكي في دور الـ16 منتخب بلجيكا الذي تأهل على حساب السنغال وذلك في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية للبطولة.