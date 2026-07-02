كأس العالم 2026: بلجيكا تتجاوز السنغال 3 – 2 وتتأهل إلى دور الـ16

فرحة لاعبي بلجيكا بالانتصار

تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه على نظيره السنغالي بنتيجة (3 – 2) في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب (لومين فيلد) بولاية (واشنطن) الأمريكية بحذر تكتيكي من الطرفين مع أفضلية نسبية للسنغال التي نجحت في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 25 عبر حبيب ديارا قبل أن تعزز تقدمها مع انطلاق الشوط الثاني بهدف ثان عن طريق إسماعيل سارا في الدقيقة 51.

ومع تراجع السنغال إلى مناطقها الدفاعية كثف المنتخب البلجيكي ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة ليتمكن روميلو لوكاكو من تقليص الفارق في الدقيقة 86 قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 89 ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية ويفرض الأشواط الإضافية.

وفي الوقت الاضافي واصل المنتخب البلجيكي ضغطه ليحصل على ركلة جزاء حاسمة ترجمها تيليمانس بنجاح في الدقيقة 125 مانحا بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل في مواجهة اتسمت بالندية والتقلبات حتى اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بلجيكا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.

يذكر أن منتخب بلجيكا تصدر المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط بعد تعادلين مع مصر (1 – 1) وإيران (0-0) وفوز على نيوزيلندا (5 – 1).

في المقابل بدأ منتخب السنغال مشواره في المجموعة التاسعة بخسارة أمام فرنسا (1 – 3) ثم النرويج (2 – 3) قبل أن يحقق فوزا على العراق (5 – 0).