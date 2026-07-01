الرئيسان الإماراتي والسوري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع نظيره السوري أحمد الشرع

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء أن الجانبين أكدا خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية – السورية إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار.

وأضافت أن الاتصال تناول عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.