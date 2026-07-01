كأس العالم 2026: إنكلترا تفوز على الكونغو الديمقراطية 2 – 1 وتتأهل لدور الـ16

هاري كين سجل ثنائية وقاد فريقه للفوز

تأهل منتخب إنكلترا لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 (أمريكا – كندا – المكسيك) بتغلبه على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية (2-1) ضمن مواجهات دور الـ32.

ونجح مهاجم منتخب الكونغو برايان سيبينغا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء في إحراز هدف مفاجئ من تسديدة قوية سكنت الشباك الإنكليزية ورغم محاولات منتخب إنكلترا التعادل فإن خط الدفاع وحارس مرمى الكونغو حالوا دون ذلك.

وفي شوط المباراة الثاني ازداد ضغط المنتخب الإنكليزي على مرمى الكونغو حتى تمكن هاري كين من فك شفرة الدفاع الكونغولي محرزا هدف التعادل في الدقيقة الـ75 ثم هدف الفوز والتأهل في الدقيقة الـ85.

وبهذا الانتصار ضرب منتخب إنكلترا موعدا مع صاحب الأرض والجمهور منتخب المكسيك في الدور المقبل (الـ16).

وفي وقت لاحق يلتقي المنتخب السنغالي ونظيره البلجيكي في منافسات دور الـ32.