الصحة: المتغيرات الصحية والبيئية المعاصرة تستوجب تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية

وكيل وزارة الصحة الشيخ د. سلمان خليفة الصباح يترأس الاجتماع

أكد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح أن المتغيرات الصحية والبيئية المعاصرة تستوجب تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود الوطنية وفق نهج مؤسسي يسهم في الوقاية من المخاطر وحماية الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة.

جاء خلال في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة عقب ترؤس الشيخ سلمان الصباح اجتماعا تنسيقيا بمشاركة المديرين العامين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية إلى جانب قيادات من بلدية الكويت وجامعة الكويت ووزارة الصحة وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمواجهة التحديات المشتركة ذات الصلة بالصحة العامة والبيئة.

وأضاف الشيخ سلمان الصباح أن مفهوم الصحة في جميع السياسات يمثل نهجا وطنيا يهدف إلى إدماج الاعتبارات الصحية في مختلف السياسات والبرامج الحكومية بما يعزز الوقاية ويدعم بناء بيئة صحية ومستدامة مبينا أن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين جميع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الى أهمية تبني نهج (الصحة الواحدة) بوصفه إطارا وطنيا يعزز التكامل بين قطاعات الصحة والبيئة والبحث العلمي والجهات الفنية المختصة بما يدعم الرصد المبكر للمخاطر الصحية ويرفع كفاءة الاستجابة لها ويعزز التعامل الوقائي مع الأمراض المشتركة ومسبباتها والنواقل والعوامل البيئية التي قد تؤثر في الصحة العامة.

وذكر البيان أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الأولوية شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة ودعم برامج الترصد والبحوث العلمية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية إضافة إلى مناقشة إعداد خطة وطنية متدرجة تتضمن إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بما يضمن استدامة الحلول ورفع كفاءة الجاهزية والاستجابة للمخاطر الصحية والبيئية.

وأكد المجتمعون بحسب البيان على أهمية تطوير آليات التنسيق بين الجهات المختصة للتعامل مع التحديات البيئية ذات الأثر على الصحة العامة ومن بينها إدارة الظواهر المرتبطة بالحيوانات السائبة وفق نهج وقائي متكامل.