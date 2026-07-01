الشؤون: فتح باب التسجيل لشغل 45 وظيفة بالجمعيات التعاونية أغسطس المقبل

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الدكتور خالد العجمي عن فتح باب التسجيل لشغل 45 وظيفة مساندة في 15 جمعية تعاونية عبر منصة (فخرنا) اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة شهر.

وقال الدكتور العجمي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن طرح هذه الوظائف يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لتسريع وتيرة (تكويت) الوظائف في الجمعيات التعاونية وإحلال العمالة الوطنية.

وأضاف أن الوظائف المطروحة التي تم التنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للقوى العاملة موزعة بواقع ثلاث وظائف في كل جمعية تشمل (مسؤول سوق مركزي) ويشترط لشغلها الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية أو إدارة الأعمال.

وأفاد بأن الوظائف تشمل أيضا (مأمور استلام) و(أمين مخزن) ويشترط لشغلهما الحصول على دبلوم الدراسات التجارية كحد أدنى مشيرا إلى أن طرحها يتيح تعزيز مشاركة الكفاءات الكويتية في القطاع التعاوني بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة في تنفيذ خطة تكويت الوظائف في القطاع التعاوني وفق برنامج مرحلي متكامل يهدف إلى توفير فرص عمل نوعية للمواطنين ورفع نسب الإحلال الوظيفي بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة الوظيفية وتحقيق مستهدفات التنمية.

ودعا العجمي المواطنين الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتسجيل عبر منصة (فخرنا) خلال الفترة المحددة مؤكدا أن إجراءات الترشيح والاختيار ستتم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.