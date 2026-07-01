ليلة عنوانها التميّز.. “زين” تحتفي بأبطال الموسم الكروي

تكريم يوسف ناصر بجائزة أفضل لاعب بالموسم

احتفت زين، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، بنجوم الموسم الرياضي 2025-2026 من دوري زين المُمتاز، في حفل جوائز التميّز السنوي الذي جمع نخبة من اللاعبين النجوم والرياضيين والإعلاميين والأسرة الرياضية المحلية.

أقيم الحفل بحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، والمدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت حمد المصيبيح، وكبار مسؤولي الاتحاد والهيئة العامة للرياضة، وأعضاء اللجنة الفنية التي تولّت اختيار الفائزين لهذا العام، واللاعبين المُكرّمين، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الرياضي والإعلاميين.

في كلمته الافتتاحية، قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة: “يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة الجميلة، التي نحتفي فيها بنخبة من المواهب والإنجازات في رياضتنا المحلية، ونكرّم من اجتهد وثابر وتميّز خلال موسم رياضي حافل.”

“رسالتي للجيل القادم من الرياضيين والرياضيات: اكتب أمنيتك، واجتهد من أجلها، ولا تتوقف عند حدود الحلم.. ما وصلتم إليه اليوم لم يأتِ من فراغ، بل جاء بفضل تعبكم، والتزامكم، وإصراركم، وبفضل منظومة كاملة وقفت خلفكم.”

“اللاعب المميز لا تصنعه الموهبة وحدها.. الموهبة موجودة، لكنها تحتاج إلى من يرعاها ويصقلها.. وهنا لا بد أن نؤكد على ثلاثة عناصر أساسية: البيت والعائلة، والمدرسة والمعلمون، والنادي والمدربون.. ونفخر بكل أم وأب سخّرا وقتهما وجهدهما لرعاية ابنائهم ليكونوا أبطالًا في المستقبل، كما نفخر بكل مدرب آمن بالموهبة، وعمل عليها، وواصل تطويرها حتى وصلت إلى هذا المستوى.”

د. طارق الجلاهمة والشيخ أحمد اليوسف وحمد المصيبيح يتوسطون جميع المُكرّمين

“أنا فخور بهذه النخبة المميزة التي نكرّمها اليوم، وفخور بما نراه من حراك رياضي يعكس مرحلة جديدة ومبشرة للرياضة الكويتية.. الآمال كبيرة، وطموحنا أكبر، وبالتعاون بين المؤسسات الحكومية والاتحادات والأندية والقطاع الخاص، نستطيع أن نبني منظومة رياضية أقوى وأكثر استدامة.”

وأضاف: “وفي هذه المناسبة، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأخ بدر الخرافي، وإلى زين، وإلى القطاع الخاص الداعم للرياضة الكويتية، على هذا الدور المهم في توفير أفضل السبل لدعم اللاعبين واللاعبات وتطوير المنافسات المحلية.. كما أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ورئيسه وأعضاء مجلس إدارته، وكل من عمل على إنجاح هذا الموسم.”

واختتم الوزير الجلاهمة كلمته قائلاً: ” لقد قدمتم موسماً استثنائياً، ومررنا جميعاً بظروف استثنائية، لكن بروح التعاون والعمل المشترك استطعتم أن تقدموا صورة مشرّفة للرياضة الكويتية.. وبإذن الله، القادم أجمل، والطموح مستمر، والإنجازات القادمة ستكون أكبر.”

وقال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح: “يسعدني كثيراً أن أكون معكم اليوم في هذا الحفل المميز، وبين هذه النخبة من الشباب والشابات الرياضيين الذين يمثلون حاضر كرة القدم الكويتية ومستقبلها. “

“في البداية، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى زين، الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، على دعمها المستمر ومساهمتها الواضحة في إنجاح مسابقات الاتحاد، فهذا الدعم لم يكن مجرد رعاية، بل كان شراكة حقيقية أثمرت عن موسم رياضي مميز على أكثر من مستوى.”

وليد الخشتي يشارك في تتويج نادي الكويت بلقب دوري زين الممتاز

“لقد مررنا هذا الموسم بظروف صعبة وتحديات كبيرة، لكنه في الوقت ذاته كان من أنجح المواسم، بفضل تعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.. شاهدنا منافسات قوية في الدوري، وحضوراً جماهيرياً لافتاً، ونجاحاً في تنظيم مسابقات كأس سمو أمير البلاد وكأس سمو ولي العهد، إلى جانب استضافة حدث عالمي مهم مثل كأس السوبر الفرنسي في الكويت، بدعم من زين والهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية.”

“إن ما تحقق هذا الموسم يؤكد أن العمل الجماعي المشترك يصنع أثراً حقيقياً ومستداماً.. وعندما تتكامل جهود الاتحاد، والقطاع الخاص، والهيئة العامة للرياضة، والأندية، والجماهير، نستطيع أن نرفع مستوى كرة القدم الكويتية، ونمنح لاعبينا ولاعباتنا بيئة أفضل للتطور والتميّز.”

“وأود أن أؤكد أننا مستمرون في هذا النهج خلال المواسم المقبلة بإذن الله، وسنواصل العمل مع شركائنا لدعم المسابقات المحلية، وتطوير المواهب، وتعزيز حضور كرة القدم الكويتية بالصورة التي تليق بتاريخها وطموحات جماهيرها.”

واختتم الشيخ أحمد اليوسف كلمته قائلاً: “أكرر شكري وتقديري لزين على دعمها الكبير، ولكل من عمل وساهم في إنجاح هذا الموسم.. وأقول لأبنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات: أنتم مستقبل الكرة الكويتية، واصلوا العمل والاجتهاد، فالفرص أمامكم كبيرة، والطموح لا حدود له.”

وفي كلمته خلال الحفل، قال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت حمد المصيبيح: ” بالنيابة عن زين، أتقدّم بخالص التهاني إلى نادي الكويت الرياضي بمناسبة تحقيقه لقب دوري زين الممتاز للمرة الحادية والعشرين في تاريخه.. كما أتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع الفرق المشاركة على ما قدّمته طوال الموسم من منافسة قوية وروح رياضية عالية، أسعدت الجماهير الكويتية وعكست الصورة الجميلة لكرة القدم المحلية.”

جانب من كلمة الوزير د. طارق الجلاهمة

“أرحّب بكم جميعاً في أمسية نحتفي فيها بالتميّز، ونكرّم خلالها نخبة من نجوم دوري زين الممتاز عن الموسم الرياضي 2025/2026، تقديراً لما قدّموه من عطاء، وانضباط، وروح تنافسية أسهمت في إثراء المشهد الكروي الكويتي.”

“في زين، ننظر إلى الرياضة باعتبارها أكثر من منافسة داخل الملعب.. الرياضة منظومة تبني الإنسان، وتغرس القيم، وتجمع الجماهير، وتلهم الشباب، وتخلق مساحات جميلة للفخر والانتماء.. ومن هذا المنطلق، فإن دعمنا لكرة القدم الكويتية يأتي امتداداً لغايتنا المؤسسية في تحقيق: تواصل دائم، حياة أجمل.”

“لقد آمنّا منذ بداية شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأن النجاح الرياضي الحقيقي لا يُقاس بلحظة واحدة أو بموسم واحد، بل يُبنى عبر الاستمرارية، والعمل المؤسسي، وتحفيز المواهب، وتطوير التجربة الرياضية للجماهير واللاعبين والأندية على حد سواء.”

“واليوم، ونحن نواصل هذه الشراكة للموسم الرابع على التوالي، نفخر بأن دوري زين أصبح محطة رئيسية في مشهدنا الرياضي المحلي، ليس فقط من خلال المنافسة داخل الملعب، بل من خلال المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الأداء، وتكريم المجتهدين، وإبراز النجوم، وتشجيع الأجيال القادمة على مواصلة الطريق.”

“إن جوائز زين التشجيعية، التي تجاوز إجماليها 60 ألف دينار كويتي في الموسم الواحد، جاءت لتكون رسالة واضحة لكل لاعب ومدرب وموهبة شابة: أن التميّز يُرى، وأن الاجتهاد يُقدّر، وأن العطاء داخل الملعب يستحق التكريم.”

الشيخ أحمد اليوسف يُلقي كلمته

“كما نعتز باستمرار تكريم المواهب الشابة من المراحل السنية، لأن مستقبل كرة القدم الكويتية يبدأ من هذه الفئات.. هؤلاء اللاعبون هم نجوم الغد، والاستثمار فيهم اليوم هو استثمار في مستقبل رياضتنا الوطنية، وفي قدرة الكويت على المنافسة والحضور المشرف في مختلف المحافل.”

“كما يشهد حفلنا هذا العام تكريماً لنجمات دوري كرة قدم الصالات للسيدات، وهي خطوة نعتز بها كثيراً، لأنها تعكس حرصنا في زين على تمكين المواهب الرياضية النسائية، وتسليط الضوء على حضورها المستحق في المشهد الرياضي المحلي.. فنجاح الرياضة الكويتية لا يكتمل إلا بفتح مساحات أوسع أمام جميع المواهب، وتشجيع اللاعبات على التميّز، وتعزيز تنوّع وحيوية الساحة الرياضية في الكويت.”

“ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وإلى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية، على جهودهم الكبيرة في اختيار الفائزين بكل مهنية وشفافية، وبما يعكس قيمة هذه الجوائز ومكانتها لدى اللاعبين والجماهير.”

“كما أبارك من القلب لجميع الفائزين الليلة، وأقول لهم: هذا التكريم ليس نهاية موسم فحسب، بل بداية لمسؤولية أكبر، لمواصلة العطاء، ورفع سقف الطموح، وتمثيل أنديتكم وجماهيركم والكرة الكويتية بأفضل صورة.”

واختتم المصيبيح كلمته قائلاً: “نؤكد في زين أن دعمنا للرياضة الكويتية سيبقى جزءاً أصيلاً من دورنا الوطني والمجتمعي.. وسنواصل بإذن الله العمل مع شركائنا لدعم بيئة أكثر تنافسية، وأكثر احترافية، وأكثر قدرة على صناعة الإنجاز المستدام.”

حمد المصيبيح متحدثاً خلال الحفل

كرّمت زين هذا العام الفائزين في عدد من الفئات الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

الفائز النادي الجائزة يوسف ناصر الكويت أفضل لاعب بالموسم (10،000 د.ك) يوسف ناصر الكويت هدّاف الموسم – فئة المحليين (5000 د.ك) طه الخنيسي الكويت هدّاف الموسم – فئة المُحترفين (5000 د.ك) سعود الحوشان الكويت أفضل حارس مرمى بالموسم (5000 د.ك) نيبويشا يوفوفيتش الكويت أفضل مُدرّب بالموسم (3000 د.ك) علي حسن النصر النجم الصاعد للموسم (2000 د.ك)

كما كرّمت زين نجم القادسية بدر المطوع بجائزة أسطورة الكرة الكويتية، تكريماً لمسيرته التي صنعت تاريخاً وألهمت أجيالاً، بالإضافة إلى تكريم عدد من اللاعبين الشباب المتميزين في المراحل السنية تشجيعاً لتميّزهم ولتحفيزهم في بداية مسيرتهم الكروية:

دوري تحت 18 سنة الفائز النادي الجائزة مسفر خالد العدواني الكويت أفضل لاعب هدّاف الدوري راكان مشعل السعيد القادسية أفضل حارس

دوري تحت 16 سنة الفائز النادي الجائزة محمد جراح العتيقي الكويت أفضل لاعب عثمان يوسف الكندري اليرموك أفضل حارس جابر سعود جابر سنان كاظمة هداف الموسم

دوري الأمل تحت 14 سنة الفائز النادي الجائزة يوسف بدر العنزي القادسية أفضل لاعب أحمد خالد منصوري القادسية أفضل حارس عمر حمدان الحمدان السالمية هداف الموسم

دوري الواعدين FIFA TDS تحت 13 سنة الفائز النادي الجائزة عمر عبدالوهاب الصفي الكويت أفضل لاعب صلاح ضرار الروضان الكويت أفضل حارس يوسف حمدان المغربي كاظمة هداف الموسم

وشهد الحفل هذا العام تكريماً لنجمات دوري كرة قدم الصالات للسيدات، حرصاً من زين على تمكين المواهب الرياضية النسائية، وتسليط الضوء على حضورها المستحق في المشهد الرياضي المحلي:

دوري كرة الصالات النسائية الفائزة النادي الجائزة مريم عبدالله محمد نور نادي الفتاة أفضل لاعبة عائشة فيصل الصابري نادي الفتاة أفضل حارسة مرمى ريم أحمد الملا اتحاد الشرطة الرياضي هدّاف الموسم

كما تم تكريم اللجنة الإعلامية تقديراً لدورها في نجاح التغطية المميزة طوال الموسم، وتكريم الفائزين بأفضل صورة رياضية في الموسم تكريماً للعدسات التي وثّقت أجمل لحظات المنافسة:

جائزة أفضل صورة رياضية المركز الفائز الأول عبدالله ملا علي الثاني عبدالله سابل الثالث طلال هادي النشوان

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد شكّل قبل انطلاقة الموسم الحالي لجنة فنية مُتخصّصة تضم عدداً من اللاعبين الدوليين السابقين من أصحاب الخبرة، وذلك لوضع المعايير والأسس الفنية لاختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية، وهم محمد الفيلكاوي (رئيس اللجنة)، وسمير دشتي (نائب الرئيس)، وعادل يوسف، وحسين حاكم، ونواف الخالدي، وقد تقدّمت زين في هذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير إليهم على جهودهم طوال الموسم.

وتؤكّد زين أن دعمها للرياضة الكويتية سيبقى ركناً أساسياً ضمن استراتيجيتها الاجتماعية، بهدف الارتقاء بالرياضة الوطنية، وتحفيز الأجيال القادمة على السعي للتميّز، بما يسهم في تحقيق حضور مشرّف للرياضة الكويتية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.