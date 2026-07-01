جامعة الكويت تعلن عن إطلاق حملة القبول لطلبة الثانوية العامة 9 يوليو الحالي بالأفنيوز

جامعة الكويت

علنت جامعة الكويت عن إطلاق حملة القبول لطلبة المرحلة الثانوية العامة تحت شعار (من قرار إلى إنجاز) وذلك في مجمع الأفنيوز خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الحالي بهدف تعريف الطلبة وأولياء الأمور بإجراءات القبول والتقديم والإجابة عن استفساراتهم بما يسهم في دعمهم خلال مرحلة اختيار التخصص الجامعي المناسب لهم.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الحملة التي تنظمها عمادة القبول والتسجيل تتضمن التعريف بشروط القبول في الجامعة وآلية تقديم طلبات الالتحاق إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة للطلبة وأولياء الأمور والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات القبول والتقديم.

وأضاف الدكتور عزيز أن الحملة ستشهد مشاركة ممثلين من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة بهدف تعريف الطلبة باحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة تتوافق مع تطلعاتهم المستقبلية.

وأكد حرص الجامعة على توفير مختلف التسهيلات والخدمات لأبنائها الطلبة ومساندتهم في اختيار المسار الأكاديمي المناسب بما يعزز جودة تجربة القبول ويرسخ دورها في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع استراتيجيتها المؤسسية القائمة على الجودة والتواجد المتميز والابتكار والاستدامة.