المكسيك تتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026 بعد فوزها على الإكوادور بثنائية نظيفة

لاعبو المكسيك يحتفلون بالتأهل

تأهل المنتخب المكسيكي اليوم الأربعاء إلى الدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه المستحق على منتخب الإكوادور بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب (أزتيكا) في مدينة مكسيكو ضمن منافسات دور الـ32.

وكانت مواجهة المنتخبين قد شهدت تأخيرا في انطلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة المحيطة الأمر الذي أرغم اللجنة المنظمة على تأجيل صافرة البداية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته منذ البداية وافتتح التسجيل عبر خوليان كينيونيس في الدقيقة الـ22 بعدما أنها هجمة سريعة بتسديدة قوية داخل الشباك قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ31 مستغلا خطأ دفاعيا ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الإكوادوري العودة إلى المباراة واستحوذ على الكرة في فترات متفرقة لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم للمنتخب المكسيكي الذي حافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية فيما أكمل منتخب الإكوادور اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد بييرو هينكابي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز واصل المنتخب المكسيكي مشواره في البطولة وتأهل إلى الدور الـ16 حيث سيواجه الفائز من مباراة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.