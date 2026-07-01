مونديال 2026: فرنسا تتأهل إلى دور الـ16 بعد فوزها على السويد بثلاثية نظيفة

فرحة لاعبي فرنسا بتسجيل هدف

تأهل منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء إلى دور ال16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في (كندا والولايات المتحدة والمكسيك) بعد فوزه على السويد بنتيجة (3 – 0) ضمن مباريات دور ال32.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب (نيويورك/نيوجيرسي) في ولاية (نيوجيرسي) الأمريكية افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 45 وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يختتم مبابي ثلاثية منتخبه بهدف في الدقيقة 74.

ودخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات بثلاثة انتصارات وتسجيل 10 أهداف في دور المجموعات فيما وصل المنتخب السويدي إلى دور ال 32 كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

ورفع مبابي رصيده إلى 18 هدفا في 18 مباراة بالمونديال بعمر 27 عاما ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي (19 هدفا في 29 مباراة) ومتجاوزا الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 24 مباراة).

وسيلتقي المنتخب الفرنسي في دور ال16 منتخب باراغواي الذي أطاح بمنتخب ألمانيا بركلات الترجيح في دور ال32.