كأس العالم 2026: النرويج تتأهل إلى دور الـ16 بفوزها على كوت ديفوار 2 – 1

لاعب النرويج ارلينغ هالاند محتفلا بهدفه

تأهل منتخب النرويج لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 (أمريكا – كندا – المكسيك) بفوزه على نظيره منتخب كوت ديفوار (2 – 1) ضمن مواجهات دور الـ32 من البطولة.

وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد (ايه تي آند تي) في مدينة (ارلينغتون) الأمريكية تقدم النرويج أولا بهدف أحرزه اللاعب أنطونيو في الدقيقة الـ39 ثم تعادلت كوت ديفوار عن طريق اللاعب عماد ديالو في الدقيقة الـ74.

ورغم انتفاضة منتخب كوت ديفوار ومحاولته قلب النتيجة إلا أن منتخب النرويج أعاد ترتيب صفوفه وسجل هدف التأهل إلى دور الـ16 عن طريق اللاعب ارلينغ هالاند في الدقيقة الـ86.

وسيواجه منتخب النرويج نظيره البرازيلي يوم الأحد المقبل ضمن دور الـ16.