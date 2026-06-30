مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 30/6/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو يوم الأربعاء الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد بحضور معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من قياديي الديوان الأميري وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح حيث نقل معاليه لسموه حفظه الله ورعاه تحيات وتقدير فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتمنياته لسموه حفظه الله ورعاه بدوام الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار وقد حمله سموه حفظه الله ورعاه تحياته لفخامته وتمنياته بموفور الصحة والعافية وللو

لايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التطور والنماء وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين وقضاياهما المشتركة كما تم التطرق إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستعراض كافة المساعي والجهود التي تسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

من جهة أخرى وجه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الوزراء بعدم اتخاذ أية اجراءات تعاقدية مع المكاتب الاستشارية إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت فجر يوم الأحد الماضي مؤكدا معاليه استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والتي كان أخرها فجر يوم الأحد الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار مجددا التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة يومي السبت والأحد الماضيين وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها مؤكدا أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها مؤكدا أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة رأس تنورة يوم الأحد الماضي مما أدى إلى استشهاد جميع ركابها وتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم جناته.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازي دولة الكويت وتعاطفها مع دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا وتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساته إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الشهيد متمنيا للمصاب الشفاء العاجل.

من جهة أخرى أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة يوم الخميس الماضي وترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع حيث أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو على متانة العلاقة الراسخة التي تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية لاسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث شدد البيان الختامي المشترك على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية داعيا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية وجدد الوزراء في بيانهم الختامي المشترك التأكيد على احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم (833) كما أشار البيان الختامي المشترك إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منوهين بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.