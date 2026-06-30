“بيوند” يحصد جائزة “الأفضل للشركات الناشئة” من MEED

رئيس المجموعة المصرفية للشركات في بنك وربة فيصل عبد الرزاق النصار ومدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك وربة حمد تيسير المطوع

أعلن بنك وربة عن حصول الخدمات المصرفية للأعمال «بيوند» (Beyond) بجائزة «الأفضل للشركات الناشئة» (Best For Start-Ups) ضمن جوائز مؤسسة MEED المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط، في إنجاز جديد يعكس نجاح استراتيجية البنك في تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إنجاز إقليمي يعكس قوة الرؤية الاستراتيجية

وحول هذا الإنجاز قال فيصل عبد الرزاق النصار – رئيس المجموعة المصرفية للشركات في بنك وربة:“يأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة المتنامية التي حققها «بيوند» خلال فترة زمنية قصيرة منذ إطلاقه، حيث استطاع أن يرسخ حضوره كأحد أبرز المبادرات المصرفية الداعمة لقطاع الشركات الناشئة في المنطقة، وأن يقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين الحلول المالية والخدمات المصرفية المتطورة والاحتياجات الفعلية لرواد الأعمال”.

وتُعد مؤسسة MEED من أعرق الجهات المتخصصة في تغطية الأخبار الاقتصادية وتحليل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى جوائزها بمكانة مرموقة لدى المؤسسات المالية والاستثمارية، ما يمنح هذا الإنجاز أهمية خاصة على مستوى القطاع المصرفي الإقليمي.

دعم متواصل لرواد الأعمال والشركات الناشئة

وأضاف النصار: “يعكس هذا الفوز التزام بنك وربة المستمر بتوفير بيئة مصرفية داعمة لقطاع ريادة الأعمال، من خلال تطوير حلول وخدمات تواكب احتياجات الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، بدءاً من التأسيس ووصولاً إلى التوسع والاستدامة”.

ويسهم «بيوند» في تسهيل رحلة رواد الأعمال عبر تقديم خدمات مصرفية مرنة وسريعة، بما يساعدهم على التركيز على تنمية أعمالهم وتحقيق أهدافهم التشغيلية والاستراتيجية، الأمر الذي عزز ثقة العملاء وأصحاب المشاريع بالمنصة وبالدور الذي تؤديه في دعم منظومة الأعمال المحلية والإقليمية.

قيمة مضافة للعملاء وتعزيز للمصداقية

ويؤكد هذا التكريم أن الخدمات التي يقدمها «بيوند» تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في دعم قطاع الشركات الناشئة، كما يعزز من مصداقية المنصة لدى العملاء الحاليين والمحتملين، ويمنحها زخماً إضافياً على مستوى المنافسة الإقليمية.

كما يعكس الإنجاز قدرة بنك وربة على تطوير حلول مصرفية مبتكرة تستجيب للتحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتدعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

رسالة ثقة للمبادرين والسوق

وفي نفس السياق قال حمد تيسير المطوع – مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك وربة “يمثل الفوز رسالة إيجابية للمستثمرين والجهات المعنية بقطاع ريادة الأعمال، حيث يؤكد أن بنك وربة يواصل الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، ويولي اهتماماً خاصاً بالشركات الناشئة التي أصبحت اليوم أحد أهم المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار في المنطقة”.

كما ينسجم هذا التوجه مع الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، عبر تمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى الخدمات المالية التي تساعدهم على النمو والتوسع وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي طويل الأمد.

الجائزة

أول جائزة من MEED لبنك وربة

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية كونه يمثل أول جائزة يحصل عليها بنك وربة من مؤسسة MEED، ما يعكس نجاح البنك في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضوره في قطاع الشركات الناشئة وترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق لرواد الأعمال والمبتكرين في الكويت والمنطقة.

مواصلة مسيرة التميز والابتكار

ويواصل بنك وربة من خلال «بيوند» العمل على تطوير منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة، انطلاقاً من إيمانه بأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار وبناء اقتصاد المستقبل.

ويؤكد هذا التتويج أن الاستثمار في رواد الأعمال وتمكينهم لم يعد خياراً؛ بل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، وهو النهج الذي يواصل بنك وربة ترسيخه عبر مبادراته وبرامجه المتخصصة لدعم مجتمع الأعمال في الكويت والمنطقة.

نبذة عن وربة

يذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.