بنك برقان يوقّع اتفاقية شراكة مع عيادة الدكتور خالد الصالح وبإشراف الدكتور نايف المطوع لدعم صحة ورفاه موظفين بنك برقان

مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان نقيب أمين

في إطار جهوده المستمرة لترسيخ بيئة عمل صحية ومتوازنة وداعمة للموظفين، وقّع بنك برقان اتفاقية شراكة مع عيادة الدكتور خالد الصالح، وبإشراف د. نايف المطوع، تحت شعار “أنتم دافعنا… وصحتكم أولويتنا”، بهدف توفير جلسات وخدمات متخصصة تُعنى بالصحة والرفاه، حضورياً أو عن بُعد، بما يواكب احتياجات الموظفين ويعزّز جودة حياتهم.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم كوادره البشرية وترسيخ ثقافة مؤسسية تضع الإنسان أولاً، من خلال التعاون مع الخبرات الوطنية والجهات المجتمعية الموثوقة بما يدعم الاستدامة وبيئة العمل الإيجابية. كما تعكس جهود البنك المتواصلة في تطوير تجربة الموظفين، انسجاماً مع كونه مؤسسة مصرفية حاصلة على شهادة “أفضل بيئة للعمل®” Great Place to Work® كأول بنك في الكويت ينال هذا الاعتماد، إلى جانب التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ودعمه لرؤية الكويت 2035.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام – الموارد البشرية للمجموعة في بنك برقان: “تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، نواصل توفير بيئة عمل داعمة تشجّع موظفينا على تبنّي نمط حياة متوازن يعزز صحتهم العامة ورفاههم. وانطلاقاً من شعارنا “أنتم دافعنا”، نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مؤسسة أكثر مرونة واستدامة. ومن خلال إطلاق هذه المبادرة، فإننا نتخذ خطوات ملموسة لتوفير الدعم المتخصص الذي يحتاج إليه موظفونا، بما يعكس ثقافة الرعاية والاهتمام التي نحرص على ترسيخها داخل البنك، ويدعم تطورهم على الصعيدين الشخصي والمهني”.

نقيب أمين ود. نايف المطوع خلال توقيع الاتفاقية

من جانبه، أعرب د. نايف المطوع عن اعتزازه بهذا التعاون قائلاً: “نعتز بشراكتنا مع بنك برقان في هذه المبادرة النوعية، التي تجسّد رؤية البنك الاستباقية في تعزيز رفاه الموظفين ودعم بيئة عمل أكثر توازناً واستدامة. ويأتي هذا التعاون ترسيخاً لمسيرتنا الممتدة في دعم كبرى المؤسسات في الخليج عبر تطبيق “تهون” المختص في الصحة والعافية الشاملة وأيضا عيادتنا، من خلال تيسير الوصول إلى خدمات رعاية ودعم متخصصة عالية الجودة، نساهم في بناء كوادر أكثر تفاعلاً ومرونة وإنتاجية، إذ نسعى إلى ترسيخ مفهوم الرفاه المؤسسي كاستثمار استراتيجي يضمن النجاح المستدام على المدى الطويل”.

الجدير بالذكر، أنه د. نايف المطوع حاصل على ثلاث شهادات ماجستير في إدارة الأعمال وعلم النفس التنظيمي و علم النفس الاكلينيكي وثلاث شهادات دكتوراه تخصصية في مجالات متعددة ذات صلة، وهو استشاري نفسي مرخص في كل من الولايات المتحدة والكويت وقطر ودبي والبحرين وعُمان.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور الإدارة العليا لبنك برقان وممثلين عن العيادة، في خطوة تهدف إلى تعريف الكوادر بالخدمات المتاحة وآليات الاستفادة منها. ومراعاةً لخصوصية هذا النوع من الدعم، أتاح البرنامج للموظفين مرونة الاختيار بين الجلسات الحضورية أو عن بُعد، مع تقديم الإرشاد اللازم لمواجهة التحديات وتجاوزها، بما ينعكس إيجاباً على رفاههم وأدائهم بشكل عام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة مبادرات يواصل بنك برقان إطلاقها لدعم صحة الموظفين وتعزيز رفاههم، من خلال توفير خدمات وفحوصات طبية مجانية أو بخصومات حصرية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية متنوعة حول سرطان الثدي والبروستاتا، ومرض السكري، وأهمية التبرع بالدم. وتكلّلت هذه الجهود بمساعٍ حثيثة لتحفيز الموظفين على اتباع أنماط الحياة الصحية، إلى جانب العديد من المبادرات الصحية المتكاملة، بما يعكس التزام البنك المستمر بترسيخ ثقافة مؤسسية تعزز الصحة والرفاه والاستدامة.