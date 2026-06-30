مجلس الجامعات الخاصة: رفع الحد الأعلى لعمر المتقدمين للبعثات الداخلية إلى 23 عاما لحملة الثانوية

مجلس الجامعات الخاصة

أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي اليوم الثلاثاء اعتماد تعديل الحد الأعلى لعمر المتقدمين للبعثات الداخلية ليصبح 23 عاما لحملة الثانوية وذلك في إطار تحديث لائحة المنح والبعثات الداخلية.

وقال العلي في تصريح عقب الاجتماع الـ(98) للمجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال إن ذلك يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الطلبة للاستفادة من البعثات وفق ضوابط واضحة ومنظمة.

وأضاف العلي أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة في إطار تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بسياسات القبول والابتعاث الداخلي.

وأوضح أن المجلس يواصل مراجعة اللوائح والأنظمة المنظمة للبعثات الداخلية بما يواكب المتغيرات التعليمية ويدعم مصلحة الطلبة مبينا أن المجلس اعتمد تعديل الفقرة رقم (2) من المادة رقم (2) في لائحة المنح والبعثات الداخلية الخاصة بالحد الأعلى لعمر المتقدمين لتصبح (ألا يقل سن المتقدم عن 16 عاما وألا يزيد على 23 عاما لحملة الثانوية).

وبين أن المجلس اعتمد أيضا سياسة القبول في خطة البعثات الداخلية للعام الأكاديمي 2026 / 2027 انطلاقا من توجيهات وزير التعليم العالي بأهمية توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية وإعداد كوادر قادرة على المنافسة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية.

وأشار إلى أن إعداد خطة البعثات الداخلية جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة النفط وشركة البترول الكويتية وذلك لتحديد التخصصات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل بما يضمن توجيه فرص الابتعاث إلى المجالات ذات الأولوية وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية الحالية والمستقبلية.

وأعلن العلي أن خطة البعثات الداخلية للعام الأكاديمي 2026 / 2027 أصبحت متاحة للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة https://www.puc.edu.kw/ وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة الخطة والتخصصات المعتمدة وشروط القبول.