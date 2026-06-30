هيئة أسواق المال تشارك في الاجتماع السابع لمجموعة مراجعة النظراء التابع لأمانة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"

ضمن جهود هيئة أسواق المال لتنفيذ بروتوكول التعاون بشأن التنسيق بين وزارة المالية والجهات الرقابية، وفي نطاق تنفيذ توصيات المنتدى العالمي للشفافية لتبادل المعلومات لغايات ضريبية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن تقييم دولة الكويت في مجال الشفافية الضريبية، شاركت الهيئة من خلال حضور ممثليها في الاجتماع السابع لمجموعة مراجعة النظراء التابع لأمانة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 22-26 يونيو 2026.

وقد ترأس وفد دولة الكويت في هذا الاجتماع – الذي يندرج في إطار الاستعداد للتقييم المرتقب لدولة الكويت من قبل منظمة OECD، في نطاق تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب – سعادة وكيل وزارة المالية وبمشاركة ممثلين عن كلٍ من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة المالية في دولة الكويت بتوقيع اتفاقيتين دوليتين على هامش الاجتماع المذكور؛ الأولى تمثلت بالاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التقارير بين الدول ذات الصلة (CbC‑R MCAA؛ أما الثانية فتمثلت بملحق اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS MCAA 2.0 Addendum).

هذا، وتعد مشاركة هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى في دولة الكويت خطوة مهمة في إطار الإعداد لعملية التقييم الفعلية لدولة الكويت من قبل منظمة OECD، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز مستوى التزام الدولة بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية.

كما تعكس هذه المشاركة حرص الجهات المعنية في دولة الكويت على توحيد الجهود وتكاملها لضمان التطبيق الفعّال للإطار القانوني والتنظيمي المستحدث، وبما يسهم في تحقيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة الرقابية والمالية في دولة الكويت، ودعم مكانتها في التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة.