بنك “تم” الرقمي شريك استراتيجي لنادي سالزبري الإنكليزي

أحمد العثمان وعلي الحمد

أعلن بنك “تم” الرقمي عن إبرام شراكة استراتيجية مع نادي سالزبري الإنكليزي لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الرياضية الكويتية الواعدة وفتح آفاق الاحتراف الخارجي أمامها. وأسفرت هذه الشراكة عن إتاحة الفرصة لثلاثة لاعبين كويتيين واعدين للالتحاق بنادي سالزبري والتعرف عن قرب على بيئة العمل الاحترافية والتدريبية في أحد الأندية الإنكليزية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك “تم” الرقمي، أحمد العثمان: “تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع نادي سالزبري الإنكليزي لكرة القدم في إطار التزام بنك “تم” بدعم الرياضة الوطنية وتشجيع الشباب الكويتي على تطوير قدراتهم ومواهبهم، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية المرموقة بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع”.

وأضاف العثمان: “نؤمن في بنك “تم” بأهمية الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وتمكينها من الوصول إلى مستويات احترافية متقدمة. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى توفير فرص حقيقية للمواهب الكويتية للاحتكاك ببيئات رياضية عالمية واكتساب الخبرات التي تساهم في تطوير مسيرتهم الرياضية وصقل مهاراتهم.”

وأكد أن البنك يحرص على دعم المبادرات المجتمعية النوعية، لاسيما تلك التي تستهدف تنمية قدرات الشباب من خلال الرياضة، مشيراً إلى أن كرة القدم تمثل إحدى أبرز الأدوات القادرة على تعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والطموح لدى الأجيال الشابة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي سالزبري لكرة القدم، علي الحمد، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك “تم” الرقمي، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مهمة لدعم مسيرة النادي خلال المرحلة المقبلة، وتعكس حرص الجانبين على توفير فرص تطوير حقيقية للمواهب الكويتية.

وأعرب الحمد عن تقديره لبنك “تم” على دعمه لهذه المبادرة، متطلعاً إلى استمرار التعاون بين الطرفين وتوسيع نطاقه مستقبلاً بما يخدم تطلعات الشباب الرياضي الكويتي ويسهم في اكتشاف المزيد من المواهب الوطنية الواعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين بنك “تم” ونادي سالزبري الإنكليزي أثمرت مؤخراً عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج “تجارب الأداء”، الذي شكّل منصة واعدة لاكتشاف المواهب الكويتية في كرة القدم، ومنحها فرصة استعراض إمكاناتها أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين، تمهيداً لفتح مسارات جديدة أمامها نحو الاحتراف والتطوير.