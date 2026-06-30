شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تواصل دعمها مسابقة "برنامج الشركة" التي تنظمها إنجاز الكويت

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية دعمها للنسخة العشرين من مسابقة “برنامج الشركة”، التي تنظمها مؤسسة إنجاز الكويت سنوياً لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام الشركة بتمكين الشباب، وصقل مهاراتهم، وتزويدهم بالخبرات العملية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لديهم.

وأُقيمت منافسات طلبة المرحلة الثانوية في 16 مايو بمشاركة نحو 100 مشارك، فيما أُقيمت منافسات طلبة الجامعات في 6 يونيو بمشاركة نحو 70 مشاركاً، ليبلغ إجمالي عدد المشاركين 170 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء الكويت. وقد شارك جميع الطلبة في سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية والعروض التقديمية، كما تنافسوا ضمن فرق لتطوير أفكار ومشاريع ريادية مبتكرة، ما أتاح لهم فرصة اكتساب خبرات عملية وتعزيز مهاراتهم في القيادة والعمل الجماعي وريادة الأعمال.

وقد شارك الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد أحمد بورسلي، في لجنة تحكيم منافسات طلبة المرحلة الثانوية، مساهماً بخبرته في تقييم المشاريع والأفكار الريادية المقدمة من الطلبة. كما قدمت الشركة قسائم شرائية للمشاركين وهدايا من العلامات التجارية «إنترسبورت» (INTERSPORT) «يوسك» (JYSK)، و «نوكس» (Nuxe)، وذلك ضمن منافسات المرحلتين الثانوية والجامعية. كذلك تواجدت العلامة التجارية «جو آند ذا جوس» (Joe & The Juice) في الفعالية وقدمت الوجبات الخفيفة والعصائر والقهوة للمشاركين خلال اليوم التنافسي الحافل بالأنشطة والفعاليات.

تُعد إنجاز الكويت منظمة غير ربحية تُعنى بإعداد الشباب وتأهيلهم في مجالات الجاهزية للعمل والثقافة المالية وريادة الأعمال، وتسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال برامج تدريبية وإرشادية عملية يقدمها نخبة من قادة الأعمال ورواد الأعمال المتطوعين.

يذكر أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية هي واحدة من أكبر الشركات التجارية في الكويت، تعمل في قطاعات متنوعة وتمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في السوق المحلي في مجالي الجملة والتجزئة. وتواصل الشركة التزامها بدعم الشباب والاستثمار في الجيل القادم من الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت.