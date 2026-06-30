وزير الصحة يفتتح اليوم التوعوي في مستشفى مبارك الكبير

وزير الصحة الدكتور احمد العوضي

افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء اليوم التوعوي في مستشفى مبارك الكبير بمحافظة حولي الذي يهدف إلى نشر الوعي حول أمراض عدة لدى المرضى والمراجعين.

وأكد الوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص وزارة الصحة على مثل هذه الفعاليات التي لها دور أساسي في التوعوية وتثقيف المجتمع بأن “الوقاية خير من قنطار علاج”.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الفعاليات كونها تعزز التواصل المباشر بين الكوادر الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والتغذية والتخصصات الأخرى مع أفراد المجتمع.

من جهته قال استشاري أمراض روماتيزم في مستشفى مبارك الكبير رئيس اللجنة المنظمة الدكتور أنس العيدان لـ(كونا) إن توعية المجتمع حول طرق الوقاية وكيفية تجنب الأمراض جزء لا يتجزأ من عمل أي طبيب.

وأضاف العيدان أن اليوم التوعوي في مستشفى مبارك الكبير شهد مشارك 21 قسما من جميع أقسام المستشفى وتم طرح العديد من المواضيع منها ارتفاع ضغط الدم وأمراض الروماتيزم وأمراض الأعصاب والسكتات الدماغية وغيرها.