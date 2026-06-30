المغرب يتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026 بفوزه على هولندا بركلات الترجيح

المغرب يتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم ويقصي هولندا من البطولة

تأهل منتخب المغرب اليوم الثلاثاء إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوزه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب (بي بي في إيه) في مدينة (مونتيري) المكسيكية ضمن منافسات دور الـ32.

وفرض المنتخب الهولندي أفضلية نسبية خلال معظم فترات اللقاء ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ72 عبر مهاجمه كودي جاكبو الذي استغل هجمة منظمة ليمنح منتخب بلاده الأفضلية ويضعه على مشارف التأهل إلى الدور المقبل.

ورفض المنتخب المغربي الاستسلام وواصل ضغطه حتى تمكن المدافع عيسى ديوب من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني (91) ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية ويفرض اللجوء إلى شوطين إضافيين انتهيا من دون تغيير في النتيجة رغم المحاولات المتبادلة من المنتخبين.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها الحارس المغربي ياسين بونو بتصدياته الحاسمة فيما سجل إسماعيل صيباري الركلة الأخيرة ليقود منتخب “أسود الأطلس” إلى الفوز بنتيجة (3-2) وحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 في واحدة من أبرز مفاجآت الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

وبهذا الفوز واصل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بعدما أطاح بأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب ليضرب موعدا مع منتخب كندا في دور الـ16 يوم الرابع من يوليو المقبل بينما ودع المنتخب الهولندي منافسات المونديال من دور الـ32.