مونديال 2026: الباراغواي تتأهل إلى دور الـ16 بعد فوزها على ألمانيا بركلات الترجيح

احتفال لاعبي منتخب باراغواي بعد التأهل على حساب ألمانيا

تأهل منتخب الباراغواي اليوم الاثنين إلى دور ال16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) بعد تغلبه على ألمانيا بركلات الترجيح (4 – 3) وذلك بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعلى ملعب (جيليت) في ولاية بوسطن الأمريكية تقدمت الباراغواي في الدقيقة 42 عن طريق خوليو انسيسو فيما استطاعت المانيا تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 54.

واستمر التعادل الايجابي في الاوقات الاضافية لتصل المباراة إلى ضربات الترجيح التي شهدت تألق كلا الحارسين إلا أن باراغواي نجحت بالفوز بالركلات الترجيحية بنتيجة (4 – 3) لتتأهل إلى الدور المقبل بانتظار الفائز من مباراة السويد وفرنسا.

وكانت باراغواي تأهلت إلى دور ال32 بعد حلولها ثالثة في المجموعة الرابعة بأربع نقاط فيما تأهلت ألمانيا بعد تصدرها المجموعة الخامسة بست نقاط.