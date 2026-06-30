كأس العالم 2026: البرازيل تعبر إلى الدور الـ16 بفوزها على اليابان 2-1

مارتينيلي محتفلا بهدفه القاتل بشباك اليابان

تغلب منتخب البرازيل لكرة القدم اليوم الاثنين على نظيره الياباني (2 – 1) ليتأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 (أمريكا- كندا – المكسيك).

وعلى استاد (هيوستن) في تكساس دخل المنتخبان وسط حذر شديد مع أفضلية طفيفة لصالح البرازيل ليفاجئ الياباني كايشو سانو خصمه بهدف مباغت في الدقيقة الـ29 بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب متخطيا دفاع البرازيل قبل أن يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس البرازيلي اليسون بيكر معلنا هدفه الدولي الأول مع اليابان.

وبعد الهدف عادت البرازيل للسيطرة على زمام اللقاء لكن من دون خطورة حقيقية وسط تكتل دفاعي ياباني ومحاولات لخلق هجمات مرتدة تربك الدفاعات البرازيلية لينتهي معها الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف نظيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني دخل البرازيليون عاقدين العزم على إدراك التعادل وبعد فرصتين حقيقيتين أدرك كاسيميرو التعادل في الدقيقة الـ56 من رأسية قريبة من المرمى وضعها بقوة داخل الشباك.

وواصل منتخب البرازيل الضغط حتى الدقيقة الـ96 وبعد تمريرات قرب منطقة جزاء اليابان وصلت الكرة إلى مارتينيلي الذي ركنها في الشباك مهديا البرازيل هدف الفوز.

وبهذا الانتصار تأهلت البرازيل إلى الدور الـ 16 في انتظار الفائز من مواجهة ساحل العاج مع النرويج فيما تستكمل مواجهات اليوم ضمن الدور الـ32 بلقاء يجمع ألمانيا مع باراغواي.