مجموعة الخليج للكابلات تطلق تقرير الاستدامة لعام 2025 تحت عنوان "تبنّي النمو المستدام"

قامت شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع. الإعلان عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2025 تحت عنوان “تعزيز النمو المستدام”، والذي يُعد التقرير الثالث للاستدامة الذي تصدره الشركة، والأول الذي يتم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards 2021). ويعكس التقرير التزام مجموعة الخليج للكابلات المستمر بالإفصاح بشفافية، والتصنيع المسؤول، والحوكمة الرشيدة، وتحقيق القيمة المستدامة على المدى الطويل. كما يبرز التقرير مساهمة الشركة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035، مع مواءمة الإفصاحات مع دليل التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الصادر عن بورصة الكويت، ومؤشرات لجنة أسواق المال الخليجية.

وبصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في دولة الكويت، تواصل مجموعة الخليج للكابلات دعم مشاريع البنية التحتية الوطنية والإقليمية من خلال إنتاج كابلات الطاقة، و كابلات التحكم وكابلات أجهزة القياس، كابلات التلفون والاتصالات ، حلول الخطوط الهوائية، والأسلاك المنزلية، وحلول الكابلات المتخصصة، وكابلات الطاقة الشمسية المستخدمة في مشاريع الطاقة الكهروضوئية والطاقة المتجددة.

بدر الخرافي

وافاد السيد/ بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة بأن اصدار التقرير الثالث للاستدامة يمثل خطوة نوعية في كيفية الإفصاح عن أدائنا في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، كما أن إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) يعزز من جودة الإفصاح وهيكليته ومصداقيته، ويعكس كذلك توجه مجلس الإدارة نحو ترسيخ مبادئ الاستدامة بشكل أعمق ضمن منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز القيمة المستدامة طويلة الأجل.

وخلال عام 2025، عززت مجموعة الخليج للكابلات مستوى إفصاحها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة من من خلال توسيع نطاق الإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة بما يشمل النطاقين الأول والثاني وبعض فئات النطاق الثالث،، بما يمثل خط أساس يمكن الاستناد إليه لقياس الأداء المستقبلي، كما واصلت الشركة تعزيز كفاءة الطاقة في منشآتها الصناعية من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج لترشيد استهلاك الطاقة، وتحديث بعض وحدات التبريد بأخرى أكثر كفاءة، مع المحافظة على شهاداتها الدولية المعترف بها، بما في ذلك ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018.

“خلال عام 2025، نجحنا في ترجمة إطار الاستدامة الذي اعتمدته الشركة إلى نتائج تشغيلية ملموسة وقابلة للقياس. ويعكس التقدم المحقق في ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين معدلات إعادة التدوير، والمحافظة على مستويات عالية من الصحة والسلامة المهنية، والاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، مدى ترسخ مبادئ الاستدامة في عملياتنا التشغيلية وآليات اتخاذ القرار. كما تمثل أهدافنا المستقبلية، التي تشمل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035 والوصول إلى صفر نفايات مرسلة إلى مكبات النفايات بحلول عام 2032، خارطة طريق واضحة لتعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ المرونة التشغيلية، ودعم النمو المستدام”

و من أبرز الإنجازات في عام 2025:

خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تقارب 9% مقارنة بعام 2024.

خفض استهلاك المياه بنسبة تقارب 3% مقارنة بعام 2024.

تحقيق معدل إعادة تدوير للنفايات بلغ 88%، مع تحويل 503.8 طن من النفاياتالمحولة الى اعادة التدوير..

تسجيل صفر حالات وفاة مرتبطة بالعمل وصفر إصابات جسيمة عالية الخطورة.

تنفيذ 16,553 ساعة تدريبية، مع مع استكمال تقييم الأداء السنوي لكافة الموظفين بنسبة 100%.

استثمار مبلغ 213,002 دينار كويتي في المبادرات والبرامج المجتمعية.

“تجسد الثقة التي تحظى بها مجموعة الخليج للكابلات في الأسواق المالية قوة نموذج أعمالها القائم على التكامل بين النشاط الصناعي والاستثمار الاستراتيجي. ومن خلال دورنا في دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية وتبني نهج استثماري طويل الأجل ومنضبط، نواصل تعزيز القيمة المستدامة للمساهمين وترسيخ أسس النمو والمرونة على مستوى المجموعة. “

ومن خلال تقرير الاستدامة لعام 2025، تؤكد مجموعة الخليج للكابلات التزامها بمواصلة تحقيق النمو الصناعي المسؤول، وتعزيز الشفافية و الإفصاح ، والتوسع المستمر في تبني أفضل ممارسات الاستدامة بما يدعم خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.”