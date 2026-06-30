خط غاليري تشغّل متجر الهدايا الرسمي لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

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أُعلن عن افتتاح متجر الهدايا الرسمي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالتعاون مع خط غاليري، ضمن اتفاقية تهدف إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة لزوار المركز، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية التي تعبّر عن الهوية الكويتية بروح معاصرة.

ويقدّم المتجر منتجات مستوحاة من رمزية المركز ومكانته الثقافية، إلى جانب أعمال فنية وتراثية تعبّر عن الكويت وتاريخها ورقيّها، بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة، ويمنح الهدية قيمة تتجاوز شكلها إلى معناها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه لدعم المشاريع الكويتية الثقافية والإبداعية، وإبراز المنتج المحلي عبر منصات وطنية ذات قيمة عالية. كما تمثّل انطلاقة لمشاريع مستقبلية تهدف إلى تطوير مفهوم الهدايا الثقافية الوطنية، وتقديم المنتج الكويتي بأسلوب معاصر يحافظ على عمق الهوية ويواكب الذائقة الحديثة.

ويعكس المشروع رؤية خط غاليري في إطلاق مبادرات ثقافية مستدامة تنطلق من الهوية الكويتية، وتدعم إبداع الشباب الكويتي من خلال تحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة فنية وثقافية، قادرة على الوصول إلى الجمهور المحلي والخليجي.

ومن خلال هذا المتجر، تسعى خط غاليري إلى ترسيخ موقعها كمرجع للهدايا الثقافية والفنية، عبر منتجات تعبّر عن الانتماء، وتحمل روح المكان، وتجمع بين التصميم المعاصر والجذور التراثية، بما يليق بزوار المركز من داخل الكويت وخارجها.