“بوبيان” ينقل حماس كأس العالم إلى شواطئ الكويت بالتعاون مع “سين جيم” من خلال فعالية صيفية تفاعلية

الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان سليمان المطر

نظم بنك بوبيان فعالية صيفية تفاعلية بالتعاون مع “سين جيم”، وذلك ضمن فئة كأس العالم Powered by Boubyan، في خطوة تعكس حرصه على أن يكون قريباً في مختلف مختلف الفعاليات والمناسبات المجتمعية في أجواء مميزة .

وجاءت الفعالية هذه المرة بطابع مختلف، حيث انتقل فريق إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان إلى أجواء البحر وشاليهات “بنيدر”، للتفاعل مباشرة مع رواد البحر والعائلات والشباب من خلال مجموعة من الأسئلة الرياضية والترفيهية المستوحاة من أجواء كأس العالم، إلى جانب تقديم هدايا فورية للمشاركين.

وقال الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان سليمان المطر، أن البنك يحرص على التواجد في مختلف الفعاليات والمناسبات التي تحظى باهتمام مختلف الشرائح، انطلاقاً من إيمانه بأن دوره يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل المساهمة في صناعة تجارب مجتمعية إيجابية تعزز التواصل وتنشر أجواء من التفاعل.

وأضاف أن أجواء كأس العالم تمثل واحدة من أبرز المناسبات الاستثنائية التي تستقطب اهتمام مختلف الفئات، لذلك جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع “سين جيم” ضمن الرعاية الحصرية التي يقدمها بوبيان لفئة كأس العالم، ولكن برؤية مختلفة تتناسب مع الموسم الصيفي والاجازات، من خلال التواجد بين رواد البحر وعشاق كرة القدم في شاليهات الخيران ومواقعهم، وإشراكهم في تجربة تفاعلية جمعت بين المنافسة الرياضية والأسئلة الترفيهية والجوائز الفورية.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن مسؤولية بوبيان المجتمعية الهادفة إلى تعزيز حضوره الإيجابي في المجتمع، وتقديم مبادرات تجمع بين الترفيه والتفاعل، وتسهم في رسم لحظات مميزة تبقى في ذاكرة المشاركين، مؤكداً أن البنك سيواصل دعم الفعاليات والمبادرات التي تعكس هذه الرؤية وتلامس اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.

واختتم المطر قائلاً إن الرعاية الحصرية لفئة كأس العالم Powered by Boubyan ضمن “سين جيم” تأتي انطلاقاً من حرص بوبيان على دعم الأفكار المبتكرة التي تجمع بين الترفيه والمعرفة والتواصل المجتمعي، مؤكداً أن البنك سيواصل حضوره في الفعاليات التي تعزز التقارب مع مختلف الفئات والتي تشكل جزءاً من اهتماماتهم وتقدم تجارب ممتعة ومختلفة للجميع.