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دولة الكويت تدين استمرار انتهاكات قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية

وزارة الخارجية
الشرق الاوسط مميز
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وآخرها التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهدافهما بالقذائف المدفعية.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم الاثنين أن استمرار هذه الممارسات يمثل تقويضا للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار واستخفافا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.

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