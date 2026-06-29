بنك برقان يُجدّد رعايته الاستراتيجية لبرنامج Academy X بالشراكة مع أكاديمية CODED للعام الثاني على التوالي

مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

في إطار استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة للمستقبل ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الكويت، أعلن بنك برقان عن تجديد رعايته الاستراتيجية لبرنامج Academy X بالشراكة مع أكاديمية CODED للعام الثاني على التوالي، وذلك لالتزامه بدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها بالمهارات اللازمة للمستقبل.

وتجسّد هذه الرعاية الاستراتيجية المتجدّدة التزام بنك برقان الراسخ بتمكين الشابات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والمهارات الرقمية، ودعم تطوير مهاراتهن وقدراتهن للمساهمة في بناء جيل جديد مؤهل لقيادة اقتصاد المستقبل. كما تنسجم هذه الرعاية مع رؤية الكويت 2035 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعكس جهود البنك المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال المبادرات ذات الأثر الإيجابي والمستدام التي تسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للمجتمع.

هاشم بهبهاني متوسطاً حصة النجادة وفاطمة أحمد خلال تجديد الرعاية الاستراتيجية

وتعليقاً على مواصلة رعاية بنك برقان لبرنامج Academy X للسنة الثانية على التوالي، قالت السيدة/ حصة النجادة، مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “نؤمن في بنك برقان بأن الاستثمار في التعليم والتدريب وتمكين الشابات الكويتيات يُعد من أهم الاستثمارات التي تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع. وقد تخرّج أكثر من 500 طالبة من البرنامج خلال العام الماضي، ونتطلع إلى أن يشهد هذا العام إقبالاً وعدداً أكبر من الطالبات. ونفخر بمواصلة رعايتنا الاستراتيجية للبرنامج بالتعاون مع أكاديمية CODED، انطلاقاً من التزامنا بدعم المبادرات التي تسهم في إعداد جيل أكثر جاهزية للمستقبل، من خلال إتاحة الفرصة للطالبات لاكتساب مهارات نوعية في مجال ريادة الأعمال التقنية والتسويق بالذكاء الاصطناعي. كما يحرص البنك على تعزيز وعيهم المالي من خلال حملة “لنكن على دراية”، وتعريفهن بأبرز التخصصات والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ونتطلّع إلى رؤية منتسبات البرنامج وهنّ يواصلن مسيرتهن المهنية بنجاح ويسهمن في قيادة مستقبل القطاعات الحيوية في الكويت”.

مدير أول – الثقافة المؤسسية والارتباط الوظيفي في بنك برقان فاطمة أحمد

ومن جانبها، قالت السيدة/ فاطمة أحمد، مدير أول – الثقافة المؤسسية والارتباط الوظيفي في بنك برقان: “نفخر بمواصلة دعمنا لبرنامج Academy X بالتعاون مع أكاديمية CODED، الذي يوفّر للمشاركات تجربة تعليمية وتطبيقية تسهم في تطوير مهاراتهن وتعزيز جاهزيتهن لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم الرقمي. ويأتي دعمنا لهذا البرنامج انطلاقاً من إيماننا بأهمية الاستثمار في تنمية المواهب الوطنية وتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والعملية المطلوبة، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما يتيح البرنامج للمشاركات فرصة استكشاف مجالات التكنولوجيا والابتكار وتطوير مهاراتهن العملية من خلال تجارب تعليمية تفاعلية، بما يتماشى مع استراتيجية بنك برقان للتحول الرقمي وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل”.

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED هاشم بهبهاني

بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لأكاديمية CODED، هاشم بهبهاني: “نعيش اليوم في مرحلة تتغيّر فيها المهارات المطلوبة بوتيرة غير مسبوقة، وأصبح الوصول إلى المعرفة والتقنيات المتقدمة متاحاً للجميع. ومن هنا تأتي أهمية برنامج Academy X، الذي يهدف إلى تمكين الفتيات من اكتساب المهارات التي تساعدهن على المنافسة والابتكار وصناعة الفرص في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي. ونؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن الفتاة الكويتية تمتلك القدرة على الإبداع والقيادة متى ما أُتيحت لها البيئة المناسبة والأدوات الصحيحة”.

هاشم بهبهاني وفاطمة أحمد خلال التوقيع على اتفاقية تجديد الشراكة الاستراتيجية

وأضاف بهبهاني: “من خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تزويد المشاركات بالمعرفة والخبرة العملية التي تمكنهن من تحويل أفكارهن إلى مشاريع وحلول ذات أثر حقيقي. كما نفخر بما حققته خريجات Academy X خلال الأعوام الماضية، ونتطلع إلى رؤية المزيد من قصص النجاح التي ستنطلق من هذا البرنامج. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لشريكنا الاستراتيجي بنك برقان الذي يساهم معنا في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للجيل القادم من المبدعات والقياديات”.

ويُعد برنامج Academy X برنامجاً تعليمياً وتدريبياً مجانياً يستهدف طالبات المرحلتين الثانوية والجامعية على مدار العام الدراسي، ويهدف إلى تنمية مهاراتهن في مجالات التكنولوجيا والابتكار من خلال منهجية تعلّم تطبيقية تتيح لهن تحويل الأفكار إلى مشاريع عملية، إلى جانب الاستفادة من جلسات حوارية وفرص للإرشاد والتوجيه بمشاركة نخبة من القيادات النسائية في قطاعي التكنولوجيا وريادة الأعمال. وتأتي رعاية بنك برقان المتجددة استكمالاً للتعاون الناجح مع أكاديمية CODED، وتجسيداً لالتزامه بدعم المبادرات التي تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتمكين الشابات وتأهيلهن لمتطلبات المستقبل.