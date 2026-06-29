إنجاز عالمي جديد لشركة الاستثمارات الوطنية تحصد خلاله ثلاث جوائز مرموقة تعزز موقعها وتؤكد ريادتها عبر تكامل قطاعاتها في صدارة القطاع الاستثماري

الاستثمارات الوطنية تحصد ثلاث جوائز مرموقة

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن فوزها بثلاث جوائز عالمية مرموقة في إنجاز يعكس قوة أدائها المؤسسي وتكامل استراتيجيتها عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية، وذلك ضمن جوائز Global Banking and Finance Review لعام 2026، والتي تعد منصة إعلامية رائدة ومجلة مطبوعة تقدم تحليلات، أخباراً، وآراءً مستقلة حول عالم البنوك، التمويل، الاستثمار، التكنولوجيا المالية، والتجارة، وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتوازنة لصناع القرار في القطاع المالي، وتشتهر ببرنامج جوائزها السنوي الذي يكرّم التميز في المؤسسات المالية.

وقد شملت الجوائز ثلاث قطاعات رئيسية تمثل ركائز عمل الشركة، وهي: قطاع التسويق والاتصال المؤسسي – “جائزة أفضل علامة استثمارية في الكويت لعام 2026″، تقديراً لنجاح الشركة في تطوير هوية مؤسسية قوية، وتبني استراتيجيات اتصال حديثة عززت من حضورها وثقة عملائها وشركائها. وقطاع إدارة الأصول – “جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في الكويت لعام 2026″، تأكيداً على كفاءة الشركة في إدارة الاستثمارات وتنويع المحافظ، وتحقيق أداء مستقر قائم على أسس تحليلية ومنهجيات استثمارية متقدمة، وقطاع المؤسسات والثروات – “جائزة أفضل شركة لعلاقات المستثمرين في الكويت لعام 2026″، تقديراً لالتزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، وبناء قنوات تواصل فعّالة مع المستثمرين بما يعزز الثقة والاستدامة.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أكد عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم بأن هذا التتويج يعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد القائمة على التنويع، الابتكار، وتعزيز مكانتها المؤسسية واعتمادها نهجاً يرتكز على العميل، إلى جانب التزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء وكافة أصحاب المصالح. مشيراً إلى أن التكامل بين القطاعات الثلاثة: التسويق والاتصال المؤسسي، وإدارة الأصول، وإدارة المؤسسات والثروات أسهم بشكل مباشر في تحقيق هذا التميز. وتواصل الشركة الاستثمار في تطوير بنيتها الرقمية، وتعزيز كفاءة عملياتها، واستقطاب الكفاءات، بما يضمن تقديم حلول استثمارية متقدمة تلبي تطلعات عملائها في بيئة مالية متغيرة.

تميز القطاعات المحورية

وأشار المخيزيم إلى أن الفوز بهذه الجوائز يسلّط الضوء على التكامل الاستراتيجي بين القطاعات الرئيسية في شركة الاستثمارات الوطنية، والتي تشكّل مجتمعةً الركيزة الأساسية لنمو الشركة واستدامة أدائها في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف المخيزيم أن فوز شركة الاستثمارات الوطنية بجائزة أفضل علامة استثمارية في الكويت لعام 2026، يبرز دور قطاع التسويق والاتصال المؤسسي كواجهة رئيسية تعكس هوية الشركة وقيمها، حيث جاءت هذه الجائزة تتويجاً لنجاح الشركة في تعزيز حضورها في السوق من خلال هوية استراتيجية واضحة، حيث تلعب دوراً محورياً في بناء الصورة الذهنية وتعزيز الحضور المؤسسي لدى مختلف الشرائح، من مستثمرين وشركاء ومجتمع مالي. كما يسهم هذا القطاع في ترسيخ مكانة الشركة من خلال إدارة الرسائل الإعلامية والتواصل الفعّال، بما يدعم توجهاتها الاستراتيجية ويعزز ثقة السوق في أدائها، علماً بأن الشركة واصلت خلال العام الماضي تطوير هويتها المؤسسية، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الاستثمارية محلياً واقليمياً وأكثرها تطلعاً للمستقبل.

من جهة أخرى قال المخيزيم أن حصول الشركة على جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول في الكويت لعام 2026، يعكس أداء قطاع إدارة الأصول والتي هي المحرك الأساسي للسعي نحو تحقيق العوائد وتنمية الاستثمارات. ويعتمد هذا القطاع على خبرات متخصصة وبحوث تحليلية متعمقة لتطوير استراتيجيات استثمارية متنوعة تشمل إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية، تستهدف تحقيق عوائد مجدية تتناسب مع مستوى المخاطر ويلبي القطاع احتياجات العملاء المتغيرة مع مواكبة تطورات الأسواق. كما يسهم في تقديم خيارات استثمارية مصممة خصيصاً لتساعد في تنويع الأصول وتعزيز كفاءة توزيعها، بما يدعم النمو المستدام لرأس المال.

واسترسل المخيزيم بأن حصول الشركة على جائزة أفضل شركة لعلاقات المستثمرين في الكويت لعام 2026 يُجسد الأداء المتميز لقطاع المؤسسات والثروات ودوره المحوري في تعزيز ثقة العملاء وتقديم حلول استثمارية متكاملة ومتنوعة وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس القدرة الراسخة للشركة على تنمية ثروات المستثمرين والعملاء وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية على المستويين المحلي والإقليمي. وأضاف أن التزام الشركة المستمر بمعايير التميز والابتكار مكّنها من استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين عبر مختلف الشرائح، من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة صُممت لتلبية احتياجاتهم المتنوعة وتحقيق التوازن بين الابتكار وأعلى معايير ادارة المخاطر، بما يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم النمو المستدام وتواكب تطلعات المستثمرين.

وانطلاقاً من هذا التكامل، تسهم هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة في تعزيز القدرة التنافسية للشركة وترسيخ موقعها كمؤسسة استثمارية رائدة، قادرة على خلق قيمة مضافة مستدامة لعملائها ومساهميها، ودعم تطور القطاع المالي والاستثماري في دولة الكويت والمنطقة.

واختتم السيد / فهد المخيزيم تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يمثل خطوة ضمن مسار طموح تسعى شركة الاستثمارات الوطنية من خلاله إلى توسيع نطاق تأثيرها، ودافعاً لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانتها كشريك استثماري موثوق في الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعميق الابتكار في المنتجات والخدمات الاستثمارية، وخلق فرص نوعية ترتكز على التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة. كما شدّد على التزام الشركة بمواصلة العمل وفق رؤية مستقبلية مرنة تستشرف التحديات وتحوّلها إلى فرص، بما يرسّخ ريادتها ويعزّز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة.

وتعد شركة الاستثمارات الوطنية باعتبارها واحدة من أبرز الكيانات الاستثمارية الرائدة محلياً وإقليمياً، تواصل التزامها بتقديم الفرص الاستثمارية المتكاملة والمبتكرة، ترتكز على فهم عميق للأسواق واحتياجات العملاء، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة على المدى الطويل. كما تحرص على تبني أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز من مكانتها كشريك موثوق في دعم وتطوير القطاع الاستثماري.