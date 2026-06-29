دولة الكويت تؤكد مواصلة مساهمتها الفاعلة للمنظمة العالمية للمياه

الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فهد الظفيري

أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فهد الظفيري اليوم الإثنين استمرار دعم دولة الكويت للمنظمة العالمية للمياه واستمرار مساهمتها الفاعلة في دعم أعمال المنظمة وبرامجها بما يخدم الأهداف المشتركة للدول الأعضاء.

جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد الظفيري خلال اجتماع استعراض التقدم المحرز خلال السنة الأولى من تأسيس منظمة المياه العالمية والمنعقد في جدة.

وقال إن الاجتماع الذي يأتي بعد مرور عام على توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه يشكل محطة مهمة لاستعراض ما تحقق خلال هذه المرحلة ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على مبادرتها بإنشاء المنظمة العالمية للمياه وعلى جهودها المتواصلة بالتعاون مع الدول المؤسسة خلال العام الماضي لاستكمال متطلبات تأسيس المنظمة بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي في قطاع المياه وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء.

وأشاد بما تحقق خلال هذه المرحلة من تقدم معربا عن تطلعه إلى استكمال الخطوات المتبقية بما يمكن المنظمة من مباشرة أعمالها وتحقيق أهدافها.

وذكر أن دولة الكويت تؤمن بأن التعاون الفني وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة تمثل دعائم أساسية لتطوير قطاع المياه وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأعرب عن تطلع دولة الكويت إلى مواصلة العمل المشترك مع الدول المؤسسة واستكمال الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العامة الأولى للمنظمة بما يسهم في تعزيز دورها وتحقيق أهدافها.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا في عضوية المنظمة من خلال انضمام المزيد من الدول الراغبة بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع المياه ويسهم في دعم جهود المنظمة وتحقيق أهدافها.

ويضم وفد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية المشارك في الاجتماع إلى جانب رئيس الوفد الظفيري مدير إدارة محطة الدوحة الغربية في الوزارة وائل الخميس ومراقب التشغيل بإدارة الأعمال الكيماوية المهندسة منيرة الحجي.

كما يشارك في الاجتماع القائم بالأعمال بالإنابة بقنصلية دولة الكويت في جدة المستشار تركي الديحاني.

وانطلقت أمس الأحد أعمال النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي بالتزامن مع المنتدى العربي السابع للمياه والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027 في مدينة جدة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية بحضور إقليمي ودولي واسع.