طلبة الصف الـ12 ينهون اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026

وزارة التربية تختتم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف ال12 وسط أجواء منظمة ومنضبطة

وسط أجواء من الانضباط والتنظيم والسلاسة التي حرصت وزارة التربية على توفيرها وتأمينها بكل تفاصيلها اختتم طلبة الصف الثاني عشر اليوم الاثنين اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة.

وأدى طلبة القسم الأدبي اليوم آخر اختباراتهم بمادة الإحصاء بعد أن أدى طلبة القسم العلمي أمس الأحد امتحان مادة الكيمياء لتسدل بذلك الستارة على اختبارات المرحلة الثانوية لهذا العام الدراسي.

وبذلك يطوي خريجو الصف الثاني عشر صفحة مهمة من مسيرتهم التعليمية استعدادا للانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي إيذانا ببدء مرحلة أكاديمية جديدة واستكمال تحصيلهم العلمي وبناء مستقبلهم بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على خدمة الوطن والمشاركة في مسيرة التنمية.