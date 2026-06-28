مونديال 2026: كندا تتأهل الى دور الـ16 بعد فوزها على جنوب إفريقيا 1 – 0

لاعب كندا يسدد كرة رأسية على مرمى جنوب إفريقيا

تأهل المنتخب الكندي اليوم الاحد إلى دور ال16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في (الولايات المتحدة – كندا – المكسيك) بعد فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدف نظيف في افتتاح مباريات دور ال32 من البطولة.

وعلى استاد (صوفي) في مدينة (لوس انجلوس) الامريكية شهدت المباراة سيطرة كندية على اغلب مجريات اللعب صنع منها فرصا عديدة للتسجيل قابلها تنظيم دفاعي جنوب افريقي محكم اعتمد من خلاله على الهجمات المرتدة التي لم تأتي بثمارها.

وقبل ان تلفظ المباراة انفاسها الاخيرة “خطف” المنتخب الكندي بطاقة التأهل في اللحظات الاخيرة من المباراة حيث سجل اللاعب ستيفين ايوستاكويو هدف الانتصار بالدقيقة ال92 عبر تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الجنوب إفريقي.

وستواجه كندا في دور ال16 من البطولة الفائزة من مباراة هولندا امام المغرب.