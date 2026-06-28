وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي تعزيز التعاون

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي خلال لقائه وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي د. سلطان الجابر

بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي خلال لقائه اليوم الأحد مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والاقتصادي.

وقالت الهيئة العامة للصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء الذي عقد بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف شملان الجحيدلي وعدد من المختصين بالهيئة تناول أهمية تعزيز استدامة سلاسل الإمداد بالقطاعين النفطي والصناعي بما يسهم في الحفاظ على استمرارية عمليات الإنتاج خلال الظروف الاستثنائية والاستفادة من الدروس المستخلصة من جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية.

وأوضحت أن الجانبين بحثا دراسة الاحتياجات الأساسية لكل دولة بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين كما تم مناقشة السبل الكفيلة بضمان استمرارية الإنتاج في القطاعات الحيوية ولا سيما قطاعي الغذاء والدواء والعمل على تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد والإنتاج.

وأفادت الهيئة أن اللقاء بحث أيضا آليات التنسيق المشترك لتعزيز استمرارية الإنتاج في القطاعات الحيوية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية بما يدعم الأمن الصناعي والاقتصادي للبلدين.