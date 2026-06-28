مستشفى الكويت ينجح في إجراء عملية استئصال رحم باستخدام الجراحة الروبوتية

اختصاصي أول أمراض النساء والولادة وجراحة الأورام النسائية د. وفاء الدويسان

في إنجاز جديد يعكس التطور المستمر في الخدمات الجراحية المقدمة لصحة المرأة ، أعلن مستشفى الكويت عن نجاح فريقه الطبي في إجراء عملية استئصال رحم باستخدام نظام الجراحة الروبوتية دا فينشي (Da Vinci Surgical System)، وذلك بقيادة د. وفاء الدويسان اختصاصي أول أمراض النساء والولادة وجراحة الأورام النسائية.

وقد أجريت العملية داخل غرفة عمليات مجهزة بأنظمة طبية حديثة، ووفق معايير السلامة العالمية المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وبإشراف فريق متخصص في التخدير لضمان أعلى درجات الدقة والاستقرار أثناء الإجراء، بما يعكس تكامل العمل بين الفرق الطبية المختلفة داخل المستشفى.

وتستخدم الجراحة الروبوتية بشكل متزايد في جراحات النساء، لا سيما في الحالات المعقدة أو المتكررة التي تتطلب درجات عالية من الدقة والتحكم، حيث تتيح للجراح رؤية مكبرة وثلاثية الأبعاد وتحكماً متقدماً بالأدوات الجراحية، مما يساعد على تحقيق نتائج جراحية دقيقة مع المحافظة على الأنسجة المحيطة وتقليل التأثير الجراحي على المريضة.

وأسهم استخدام تقنية دا فينشي في إجراء العملية من خلال شقوق جراحية صغيرة، الأمر الذي يساعد على تقليل الألم بعد الجراحة، وخفض احتمالية المضاعفات، وتسريع فترة التعافي، بما يتيح للمريضة العودة إلى أنشطتها اليومية خلال فترة أقصر مقارنة بالجراحة التقليدية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام مستشفى الكويت بتوفير حلول علاجية وجراحية متقدمة في مجال أمراض النساء، من خلال توظيف التقنيات الروبوتية الحديثة التي تسهم في تحسين تجربة المريضات وتعزيز جودة النتائج السريرية.

ويواصل مستشفى الكويت الاستثمار في تطوير خدماته الطبية والجراحية وتعزيز استخدام التقنيات الروبوتية في مختلف التخصصات، بما يواكب الممارسات العالمية، ويعزز مكانته كمركز للرعاية الصحية المتقدمة في دولة الكويت، مقدمًا جيلاً جديداً من الرعاية الصحية.