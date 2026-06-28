دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة وذلك لليوم الثاني على التوالي وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الأحد أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها مؤكدة أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.