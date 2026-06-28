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رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت ومملكة البحرين

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي
الشرق الاوسط
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دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم الأحد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.

وقال اليماحي في بيان إن “هذه الممارسات المرفوضة تمثل تصعيدا غير مقبول وتمس أمن الدول العربية واستقرارها” مؤكدا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

وشدد في هذا الصدد على رفض البرلمان العربي القاطع لاي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية أو يمس سيادتها وسلامة أراضيها مؤكدا أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية تتطلب موقفا عربيا موحدا في مواجهة أي تهديدات.

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