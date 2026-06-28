المفوضية ومجموعة زين تحتفيان بيوم اللاجئ العالمي وتحتفلان بمرور 10 سنوات على شراكتهما لدعم الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح

صورة تجمع المستشار خالد خليفة ونواف الغربللي والسفير صادق معرفي والحضور

نظّمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت، ومجموعة زين، الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، فعالية خاصة لإحياء يوم اللاجئ العالمي، والاحتفال بمرور عقد على شراكتهما الهادفة إلى دعم المجتمعات النازحة قسراً حول العالم.

أُقيمت الفعالية تحت رعاية وزارة الخارجية، وجمعت ممثلين عن الجهات الحكومية، وشركاء القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من الداعمين للعمل الإنساني.

خلال الفعالية، تم تسليط الضوء على مساهمات زين في حملات المفوضية على مدى السنوات العشر الماضية، ومنها حملة الشتاء وحملة شهر رمضان المبارك، والتي أسهمت في إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى أكثر من 11,000 فرد، (نحو 2,000 أسرة)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم المساعدات النقدية. وساعدت هذه الشراكة اللاجئين والأسر النازحة الأكثر احتياجًا على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الحفاظ على كرامتهم وتحسين ظروفهم المعيشية خلال أوقات الأزمات.

كما تضمن البرنامج حلقة نقاشية شاركت فيها جنيفر سليمان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين، تناولت دور الشركات في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتنامية، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة في دعم التنمية والعمل الإنساني. وتم تكريم الشركاء الكويتيين الداعمين تقديرًا لمساندتهم لجهود المفوضية خلال السنوات الماضية، بما يعكس مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية ومساندة المحتاجين.

الغربللي متحدثاً خلال الحفل

وأشاد خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بالشراكة الممتدة مع زين على مدى عقد كامل، قائلًا: ” برزت شركة مجموعة زين منذ عقدٍ من الزمن كشريك إنساني استراتيجي أدرك مبكرًا أهمية دور القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني وتعزيز أثره. فقد أسهمت هذه الشراكة في توفير المساعدات الإنسانية لآلاف الأفراد والأسر من اللاجئين والنازحين، كما دعمت الفئات الأكثر ضعفًا من خلال برامج هدفت إلى صون الكرامة الإنسانية ومساعدة الأسر على إعادة بناء حياتها.”. وأضاف: ” وانطلاقًا من روح هذه المناسبة، حرصنا على إطلاق شعار خاص احتفاءً بهذه الشراكة المتميزة مع مجموعة زين تحت عنوان: «العطاء زين الأفعال»، تقديرًا لعقدٍ من التعاون والعطاء المشترك.”

من جانبه، قال نواف الغربللي، الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت: “على مدى العقد الماضي، عكست شراكتنا مع المفوضية إيمان زين بأن التقدم الحقيقي يُبنى من خلال التعاون، والمسؤولية المشتركة، والأثر المستدام. وانطلاقًا من استراتيجيتنا التي تحمل عنوان ’4WARD – التقدم بغاية’، وهدفنا المتمثل في توفير اتصال دائم – حياة أجمل، نؤكد التزامنا بتوظيف انتشارنا الإقليمي، وقدراتنا الرقمية، ومنظومة شراكاتنا الراسخة لدعم المجتمعات في أوقات الأزمات، والإسهام في بناء عالم أكثر شمولًا. وفي يوم اللاجئ العالمي ، نجدد التأكيد على تضامننا مع الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح، والتزامنا بتعزيز العمل الإنساني الذي يحفظ الكرامة، ويدعم القدرة على الصمود، ويترك أثرًا إيجابيًا مستدامًا”.

يُقام يوم اللاجئ العالمي هذا العام تحت شعار “إلى أن ينعم الجميع بالأمان “، تأكيدًا على أن الحق في التماس الأمان حق إنساني أساسي، وركيزة مجتمعية مشتركة تعود بالنفع على الجميع. وفي وقت يواصل فيه النزوح العالمي التأثير في حياة ملايين الأشخاص حول العالم، تدعو الحملة إلى تجديد التضامن مع اللاجئين، وتقديم دعم أكبر للدول والمجتمعات المستضيفة التي تواصل إظهار الكرم والعطاء، مع تسليط الضوء على أهمية القيادة، والشراكات القوية، والاستثمار المستدام في العمل الإنساني.